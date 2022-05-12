Ваноли: «Зенит» нанес «Спартаку» унизительное поражение в первом круге. Это для нас лучшая мотивация»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о предстоящем матче 29-го тура РПЛ против «Зенита».
«С завтрашнего дня мы должны сконцентрироваться на матче с «Зенитом», потому что они нанесли нам унизительное поражение в последней игре. Это для нас лучшая мотивация на этот матч», – сказал итальянец.
- «Спартак» примет «Зенит» 15 мая.
- Накануне «Спартак» прошел в полуфинале Кубка России «Енисей» (3:0).
- «Зенит» уже оформил чемпионский титул.
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Источник: «Чемпионат»