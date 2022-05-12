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  • Ваноли: «Зенит» нанес «Спартаку» унизительное поражение в первом круге. Это для нас лучшая мотивация»

Ваноли: «Зенит» нанес «Спартаку» унизительное поражение в первом круге. Это для нас лучшая мотивация»

12 мая 2022, 00:22
4

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о предстоящем матче 29-го тура РПЛ против «Зенита».

«С завтрашнего дня мы должны сконцентрироваться на матче с «Зенитом», потому что они нанесли нам унизительное поражение в последней игре. Это для нас лучшая мотивация на этот матч», – сказал итальянец.

  • «Спартак» примет «Зенит» 15 мая.
  • Накануне «Спартак» прошел в полуфинале Кубка России «Енисей» (3:0).
  • «Зенит» уже оформил чемпионский титул.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Зенит Ваноли Паоло
Комментарии (4)
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Красногорск_Фан
1652307385
Вспоминаю анекдот. Мужик пошел на охоту , встретил медведя. Навел ружье, бац , осечка. Медведь его отодрал. Мужик в слезах , злой , красный как помидор домой. Смазал ружье маслом, пять раз перебрал, перезарядил, прибегает к медведю , наводит ружье, бац, вторая осечка ( Медведь его снова отодрал. Мужик домой, купил пулемет, обмотался лентами как Рэмбо ,прибегает в лес . медведь на него смотрит .. Мужик, вот я не понял ты охотник или из этих ? В такую же стадию вошло противостояние Спартака и Зенита. Любой результат кроме ничьей будет причиной либо нового жёсткого глума либо радостных , победных реляций. В общем - ждём с нетерпением, просьба адекватов не воспринимать анекдот как попытку задеть. дерби накал эмоций в не зависимости от формы соп
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Kollljan
1652328295
Спартак будет разбит.
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paracetamol
1652333956
Не боись, Ваноли, Зенит вас еще раз отмотивирует!
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portero
1652337453
Разборка не имеет турнирной мотивации, 1:1 Счёт который удовлетворит обе команды....
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