Ваноли: «Зенит» нанес «Спартаку» унизительное поражение в первом круге. Это для нас лучшая мотивация»

Вспоминаю анекдот. Мужик пошел на охоту , встретил медведя. Навел ружье, бац , осечка. Медведь его отодрал. Мужик в слезах , злой , красный как помидор домой. Смазал ружье маслом, пять раз перебрал, перезарядил, прибегает к медведю , наводит ружье, бац, вторая осечка ( Медведь его снова отодрал. Мужик домой, купил пулемет, обмотался лентами как Рэмбо ,прибегает в лес . медведь на него смотрит .. Мужик, вот я не понял ты охотник или из этих ? В такую же стадию вошло противостояние Спартака и Зенита. Любой результат кроме ничьей будет причиной либо нового жёсткого глума либо радостных , победных реляций. В общем - ждём с нетерпением, просьба адекватов не воспринимать анекдот как попытку задеть. дерби накал эмоций в не зависимости от формы соп
Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о предстоящем матче 29-го тура РПЛ против «Зенита».
«С завтрашнего дня мы должны сконцентрироваться на матче с «Зенитом», потому что они нанесли нам унизительное поражение в последней игре. Это для нас лучшая мотивация на этот матч», – сказал итальянец.
- «Спартак» примет «Зенит» 15 мая.
- Накануне «Спартак» прошел в полуфинале Кубка России «Енисей» (3:0).
- «Зенит» уже оформил чемпионский титул.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?