Ваноли: «Зенит» нанес «Спартаку» унизительное поражение в первом круге. Это для нас лучшая мотивация»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о предстоящем матче 29-го тура РПЛ против «Зенита».

«С завтрашнего дня мы должны сконцентрироваться на матче с «Зенитом», потому что они нанесли нам унизительное поражение в последней игре. Это для нас лучшая мотивация на этот матч», – сказал итальянец.

«Спартак» примет «Зенит» 15 мая.

Накануне «Спартак» прошел в полуфинале Кубка России «Енисей» (3:0).

«Зенит» уже оформил чемпионский титул.

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