Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
3 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»

Червиченко: «Ваноли не тренер, а развлекуха хозяев «Спартака»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о фигуре главного тренера москвичей Паоло Ваноли. Спикер не считает итальянца тренером.

«Не рано ли списали Ваноли со счетов? Я бы его вообще в счeт не записывал, потому что это не тренер, а развлекуха хозяев «Спартака», хотя самое смешное, что прошлый неполноценный итальянский тренер принeс чемпионство. Под неполноценным я подразумеваю, что человек прежде главным тренером нигде не работал. Сейчас Ваноли может фартово забрать Кубок России», – сказал Червиченко.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Кавазашвили: «Спартаку» не надо думать об отставке Ваноли» 2
Ваноли – после победы над «Уралом»: «Благодарен футболистам за игру» 2
«Спартак» впервые при Ваноли выиграл два матча подряд в РПЛ 1
Источник: Metaratings

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:26
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11