Червиченко: «Ваноли не тренер, а развлекуха хозяев «Спартака»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о фигуре главного тренера москвичей Паоло Ваноли. Спикер не считает итальянца тренером.

«Не рано ли списали Ваноли со счетов? Я бы его вообще в счeт не записывал, потому что это не тренер, а развлекуха хозяев «Спартака», хотя самое смешное, что прошлый неполноценный итальянский тренер принeс чемпионство. Под неполноценным я подразумеваю, что человек прежде главным тренером нигде не работал. Сейчас Ваноли может фартово забрать Кубок России», – сказал Червиченко.

Сегодня «Спартак» в 28-м туре РПЛ победил «Урал» (3:1).

«Спартак» идет в РПЛ 9-м.

Несколько дней назад сообщалось, что Владимир Федотов из «Сочи» – главный кандидат на замену Ваноли.

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