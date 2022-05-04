Конате извинился перед Акинфеевым: «Мне точно не хотелось наносить травму»

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате извинился перед вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым за нанесенную травму в матче 27-го тура РПЛ.

«В матче с ЦСКА случилось игровое столкновение. Была обоюдная борьба за мяч, а я как нападающий стараюсь идти до конца в любом эпизоде, но в моих мыслях и действиях не было злого умысла, и мне точно не хотелось наносить травму.

Я очень уважаю Игоря Акинфеева и приношу свои личные извинения за этот эпизод. Желаю ему скорейшего выздоровления от всей души», — сказал Конате.

Акинфеев не тренируется с ЦСКА.

Он рискует пропустить из-за травмы матч против «Сочи».

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