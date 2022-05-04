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Конате извинился перед Акинфеевым: «Мне точно не хотелось наносить травму»

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате извинился перед вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым за нанесенную травму в матче 27-го тура РПЛ.

«В матче с ЦСКА случилось игровое столкновение. Была обоюдная борьба за мяч, а я как нападающий стараюсь идти до конца в любом эпизоде, но в моих мыслях и действиях не было злого умысла, и мне точно не хотелось наносить травму.

Я очень уважаю Игоря Акинфеева и приношу свои личные извинения за этот эпизод. Желаю ему скорейшего выздоровления от всей души», — сказал Конате.

  • Акинфеев не тренируется с ЦСКА.
  • Он рискует пропустить из-за травмы матч против «Сочи».

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Источник: Sport24

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1753

    Bozigit 58 минут назад

    Здоровья великому вратарю

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    Рейтинг: +7316

    R_a_i_n 2 часа назад

    Велику за толчок в воздухе 6 матчей за конифея дали. Тут наверно расстрелять захотят.

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    Рейтинг: +1872

    Romio-xxx > R_a_i_n 1 час назад

    Тут Ахмат,а не Спартак,простят за извинения и всё.

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