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Чемпион Франции Почеттино не попал в число номинантов на приз лучшему тренеру Лиги 1

Лига 1 опубликовала список претендентов за звание лучшего тренера сезона.

В число номинантов не попал Маурисио Почеттино, досрочно выигравший чемпионат Франции с «ПСЖ».

Это второй случай в истории, когда тренера-чемпиона не включили в соответствующий список номинантов. В 2008 году в число претендентов на приз лучшему тренеру Лиги 1 не попал Ален Перрен, ставший чемпионом с «Лиллем».

В число номинантов на приз лучшему тренеру сезона вошли:

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Источник: твиттер Лиги 1

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