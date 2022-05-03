Чемпион Франции Почеттино не попал в число номинантов на приз лучшему тренеру Лиги 1

Лига 1 опубликовала список претендентов за звание лучшего тренера сезона.
В число номинантов не попал Маурисио Почеттино, досрочно выигравший чемпионат Франции с «ПСЖ».
Это второй случай в истории, когда тренера-чемпиона не включили в соответствующий список номинантов. В 2008 году в число претендентов на приз лучшему тренеру Лиги 1 не попал Ален Перрен, ставший чемпионом с «Лиллем».
В число номинантов на приз лучшему тренеру сезона вошли:
- Хорхе Сампаоли («Марсель»);
- Бруно Женезио («Ренн»);
- Кристоф Гальтье («Ницца»);
- Антуан Комбуарэ («Нант»);
- Жюльен Стефан («Страсбур»).
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Источник: твиттер Лиги 1