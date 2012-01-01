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«Алания» заключила предварительный договор с «Ахмат Ареной» на случай выхода в РПЛ

Глава пресс-службы «Алании» Константин Дзиваев ответил на вопросы о готовности клуба к возможному повышению из ФНЛ в РПЛ.

– Чтобы рассуждать на тему выхода в РПЛ, нам для начала надо попасть в четверку, конечно. Сейчас отставание от лидирующего квартета – три очка, но рассчитываем его ликвидировать.

– Чтобы потом вам вновь отказали в лицензировании, как в прошлом году?

– Надеемся, что на этот раз в РПЛ все же сделают исключение. Все-таки в лиге понимают, что сейчас футбольным клубам не так-то просто.

В каких-то моментах можно пойти навстречу, чтобы мы могли проводить домашние матчи в Грозном. Даже подписали предварительный договор с «Ахмат Ареной» по этому поводу.

На уровне разговоров мы слышали о возможных послаблениях, но официально пока никакой информации на этот счет не поступало.

Думаю, руководители российского футбола ожидают, как завершится сезон. В конце концов, мы пока даже не в зоне стыков.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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