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  • «Ростов» – о победе над «Спартаком»: «Шах и мат, господин Ваноли»

«Ростов» – о победе над «Спартаком»: «Шах и мат, господин Ваноли»

24 апреля 2022, 19:07
28

Пресс-служба «Ростова» продолжила подавать матч 26-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2) как шахматную партию. Утром был анонс в виде Валерия Карпина за шахматной доской, теперь – итог.

«Шах и мат, господин Ваноли», – написал «Ростов», обращаясь к главному тренеру «Спартака» Паоло Ваноли.

  • «Ростов» победил 4-й раз подряд.
  • У «Спартака» не засчитали 2 гола после VAR.
  • Ростовчане идут в РПЛ 8-ми, «Спартак» занимает 10-ю строчку.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: телеграм-канал «Ростова»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Ростов Ваноли Паоло
Комментарии (28)
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Кинстифа
1650816720
В таких играх лучше промолчать, а не выглядеть глупо))))) Я вообще не понимаю. где берут настолько странных людей. и я не только про пресс службу Ростова. в Спартаке не лучше (((
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Artemka444
1650816730
молодцы Ростов!!!
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alex1951
1650816903
ТРИЛЛЕР! И канечна же судьи! Им исчо достанется! Зато Карпуша цветет и пахнет ,дернул своих бывших.... В лагере Спартака царит кошмар. Ваноли испускает из себя ,,спартаковский дух,, ....Зарема ,,федунская,, - открой .зараза ,личико ! Баба на корабле-быть беде. Люди гоните эту шваль из команды .У них пир вовремя чумы!
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Беспонтий
1650816958
ну мата тут со всех сторон хватает а рокировка на три клетки вверх
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GoLenaStop
1650817030
Мне ***** разговоры - мне интересна игра. Ростсельмаш выиграл по-делу и заслуженно. Это был тяжелый матч. Спасибо командам!
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VVM1964
1650817030
Ну кроме мата конечно судейство ничего другого и не заслуживает !!!
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вальтер79
1650817987
карпыч злой гений спартака ))))))
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portero
1650819378
Подфартило конечно, но всё равно молодцы..
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ростов 100/100
1650822193
Был на матче, наши молодцы. Нехрен винить судью, играть надо. Ростов с Победой !!!
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mahan
1650829496
С таким судейство можно и лигу чемпионов выигрывать. Судья -Ваноли 3:2. Позор такому судейству.
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