Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста в маске
Тест: угадай футболиста в маске
2 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
3 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол

«Ростов» – о победе над «Спартаком»: «Шах и мат, господин Ваноли»

Пресс-служба «Ростова» продолжила подавать матч 26-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2) как шахматную партию. Утром был анонс в виде Валерия Карпина за шахматной доской, теперь – итог.

«Шах и мат, господин Ваноли», – написал «Ростов», обращаясь к главному тренеру «Спартака» Паоло Ваноли.

  • «Ростов» победил 4-й раз подряд.
  • У «Спартака» не засчитали 2 гола после VAR.
  • Ростовчане идут в РПЛ 8-ми, «Спартак» занимает 10-ю строчку.

Вспомните все российские клубы за всю историю

Новости по теме
Семин: «Ростов» закономерно победил «Спартак»
Джикия – о трех очках до зоны стыков: «Следующий вопрос» 2
Широков: «Какие вопросы к Мешкову?»
Источник: телеграм-канал «Ростова»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:07
Комментарии16
...
  • ...
    Рейтинг: +62566

    portero 16 минут назад

    Подфартило конечно, но всё равно молодцы..

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1034

    вальтер79 39 минут назад

    карпыч злой гений спартака ))))))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +31280

    VVM1964 55 минут назад

    Ну кроме мата конечно судейство ничего другого и не заслуживает !!!

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +8374

    GoLenaStop 55 минут назад

    Мне ***** разговоры - мне интересна игра.
    Ростсельмаш выиграл по-делу и заслуженно.
    Это был тяжелый матч.
    Спасибо командам!

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +31280

    VVM1964 > GoLenaStop 53 минуты назад

    По делу и заслуженно ??? - Да Спартак, за исключением нескольких минут в началах таймов был лучше на порядок !!! Почему проиграли - не повезло, да и к судейкам вопросы есть (((

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +632

    Riot Zero > VVM1964 41 минуту назад

    Проиграли, потому что Бакаев и Соболев с метра в ворота попасть не могут, как тебе аргумент.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1670

    Беспонтий 56 минут назад

    ну мата тут со всех сторон хватает
    а рокировка на три клетки вверх

    6
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10620

    alex1951 57 минут назад

    ТРИЛЛЕР!
    И канечна же судьи! Им исчо достанется! Зато Карпуша цветет и пахнет ,дернул своих бывших....
    В лагере Спартака царит кошмар. Ваноли испускает из себя ,,спартаковский дух,,
    ....Зарема ,,федунская,, - открой .зараза ,личико ! Баба на корабле-быть беде.
    Люди гоните эту шваль из команды .У них пир вовремя чумы!

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7059

    R_a_i_n 59 минут назад

    Вар и Мешков-господин Ваноли!

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +22225

    JTherry > R_a_i_n 54 минуты назад

    ВОР и Мешок - "лучший" игрок матча... два гола отменил и два пеналя поставил, одни из них - левейший на дельфине Полозе, Мешок миллион поставил на Фонбете... еще Соблева обзывают "дельфином", настоящие "дельфины" играют за ростов - Полоз и Калинин...((

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +31280

    VVM1964 > JTherry 49 минут назад

    Полоз завалился, лежал и лыбился, видя, что не прокатило и даже не протестовал, что бы желтую не схлопотать... , однако вмешался ВАР (((

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +22225

    JTherry > VVM1964 32 минуты назад

    Полоз - пусси райот жевто-блакитная... а когда-то, вроде, "мужиком" был...(

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +13807

    Barmaleushka > JTherry 29 минут назад

    Надо про "дельфинов" будет запомнить . На всякий случай .

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1103

    Artemka444 1 час назад

    молодцы Ростов!!!

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3634

    Кинстифа 1 час назад

    В таких играх лучше промолчать, а не выглядеть глупо)))))
    Я вообще не понимаю. где берут настолько странных людей. и я не только про пресс службу Ростова. в Спартаке не лучше (((

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +13241

    Fusballer 1 час назад

    Да здравствуют судья и ВАР!))

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11