«Ростов» – о победе над «Спартаком»: «Шах и мат, господин Ваноли»

Пресс-служба «Ростова» продолжила подавать матч 26-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2) как шахматную партию. Утром был анонс в виде Валерия Карпина за шахматной доской, теперь – итог.

«Шах и мат, господин Ваноли», – написал «Ростов», обращаясь к главному тренеру «Спартака» Паоло Ваноли.

«Ростов» победил 4-й раз подряд.

У «Спартака» не засчитали 2 гола после VAR.

Ростовчане идут в РПЛ 8-ми, «Спартак» занимает 10-ю строчку.

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