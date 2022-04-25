Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Литвинов: «Все пенальти в игре с «Ростовом» были, не спорю. Гол Игнатова надо было засчитывать»

Литвинов: «Все пенальти в игре с «Ростовом» были, не спорю. Гол Игнатова надо было засчитывать»

25 апреля 2022, 16:03
7

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о судействе в матче 26-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3).

«Вопросы по судейству? Я пересмотрел пенальти, все были, я не спорю. Потому что когда споришь в игре, складывается впечатление, что все против тебя

Не засчитали гол, кажется, несправедливо: игрок «Ростова» сначала фолил на Мише [Игнатове] а уже потом мяч в руку попадает.

По моему мнению, гол Игнатова надо было засчитывать. Но это нормально, когда люди ошибаются, это человеческий фактор», – сказал Литвинов.

  • «Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.
  • Расстояние от зоны стыковых матчей – 3 очка.

Тест: назовите все российские клубы

Еще по теме:
Зарема: «Спартак» не обратился в ЭСК? Признали ошибки в 21, 22, 23-м турах, признают и в 26-м. Дальше что?» 27
«Спартак» не подавал запрос в ЭСК из-за судейства Мешкова в матче с «Ростовом» 4
Жиго – о 2:3 с «Ростовом»: «Будем отвечать на вопросы фанатов «Спартака» только на поле»
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Литвинов Руслан
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1650896090
с человеческим фактором на 10 месте зацепиться бы
Ответить
portero
1650897989
Можно согласиться, гол надо было засчитать...
Ответить
Беспонтий
1650898875
вот
Ответить
GoldPlayFIFARus9
1650899101
Адекватный спартач? Ни чё си... о_О
Ответить
kliker
1650903241
Брат по разуму лучше бы молчал и бил издалека.
Ответить
zigbert
1650957624
Литвинов боец и понимает что только своей игрой можно нивелировать судейские ошибки.
Ответить
Главные новости
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
1
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
3
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
3
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
29
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
6
Все новости
Все новости
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
1
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
2
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
6
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
2
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
1
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
3
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
11
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» 100-процентный результат на старте сезона
Вчера, 20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
Вчера, 19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
Вчера, 19:41
4
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
8
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
Вчера, 18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
Вчера, 17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
Вчера, 17:06
6
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
Вчера, 16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
Вчера, 16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
Вчера, 16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
Вчера, 15:46
30
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
Вчера, 15:33
14
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
Вчера, 15:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+