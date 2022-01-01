Литвинов: «Все пенальти в игре с «Ростовом» были, не спорю. Гол Игнатова надо было засчитывать»

с человеческим фактором на 10 месте зацепиться бы
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о судействе в матче 26-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3).
«Вопросы по судейству? Я пересмотрел пенальти, все были, я не спорю. Потому что когда споришь в игре, складывается впечатление, что все против тебя
Не засчитали гол, кажется, несправедливо: игрок «Ростова» сначала фолил на Мише [Игнатове] а уже потом мяч в руку попадает.
По моему мнению, гол Игнатова надо было засчитывать. Но это нормально, когда люди ошибаются, это человеческий фактор», – сказал Литвинов.
- «Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.
- Расстояние от зоны стыковых матчей – 3 очка.
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