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Зарема: «Спартак» не обратился в ЭСК? Признали ошибки в 21, 22, 23-м турах, признают и в 26-м. Дальше что?»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала решение московского клуба не подавать апелляцию на судейство в матче 26-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3).

  • У «Спартака» не засчитали 2 гола после VAR.
  • После матча московский клуб назвал арбитра Виталия Мешкова «лучшим игроком матча».
  • «Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.

– «Спартак» решил не подавать в ЭСК. Как вам это решение?

– Уже признаны ошибки в пользу соперников в 21-м, 22-м и 23-м турах. Ну, признают в 26-м и так далее до 30-го. Дальше что? Больше треша и фарса?

Вилков же ясно объяснил философию судейства в наших матчах, когда сказал, что это «карма». Сколько он лично тогда отнял очков у команды. Думаете, он один такой, а у других светлые помыслы?!

Не удивлюсь, если на Кубок нам снова поставят Иванова и Мешкова, раз они наши кармические судьи.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии20
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    Рейтинг: +13899

    Barmaleushka 16 минут назад

    Дальше ? Дальше будешь продолжать свои истерические визги .

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    Рейтинг: +13649

    NewLife 42 минуты назад

    РФС гниль - не надо с ними связываться: много чести для ставленников питерской помойки.

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +447

    3meeeD 1 час назад

    Ааааастанависяяя
    Хватит
    Сколько можно млять её???????

    0
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    Рейтинг: -105

    diamondfan 1 час назад

    Зарема - ШЛЮХА!

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    Рейтинг: +13649

    NewLife > diamondfan 42 минуты назад

    А ты тогда - шлюх)

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    Рейтинг: +32478

    zra78 > NewLife 5 минут назад

    Но так то он прав, молодая живёт со стариком, богатым стариком...

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    Рейтинг: +1132

    Artemka444 1 час назад

    Вы играть сначала научитесь!!
    А то одну две игры выйграли и орете мы суперклуб мы чемпионы у нас спартаковский дух и спартаковская игра появились!!!
    А как любой проигрышь у вас сразу судьи виноваты и все все!!!
    Нытики и позорники!!!

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    Рейтинг: +135

    rzfxgsk 1 час назад

    права она... Спартак действительно из за одного только судейства ежегодно теряет около 15-20 очков...

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    Рейтинг: +62645

    portero 1 час назад

    Подавать надо, а по окончании сезона требовать смены судеек и комитетов...
    Наверное оснований было мало для подачи...

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    Рейтинг: +17183

    Persona_non_Grata > portero 1 час назад

    Да есть основания - пересмотрел еще раз все моменты где возникли у меня вопросы - признаю пенальти на Жиго ( были сомнения в штрафной ли было нарушение - в штрафной ), пенальти на Кофрие до сих пор вызывает сомнение, особой досады не вызывает только потому, что он - мистер привоз ( у него уже был в самом начале матча очень похожий момент, где тоже мог быть вариант с пенальти , но вот гол Игнатова чистый - на нем сначала фолили и в этом моменте мяч коснулся руки, как результат фола !!!, потом была игра игрока Ростова и лишь после этого несколько передач и гол !!

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    Рейтинг: +135

    rzfxgsk > Persona_non_Grata 1 час назад

    в том то и дело, что там действительно гол нужно было засчитывать... у Игнатова на спине сидел игрок Ростова, нарушая правила, поэтому можно сказать мяч и отскочил в руку... Да что тут рассуждать, все уже давно поняли , что любые спорные моменты трактуются не в пользу Спартака... даже адекватные болельщики других клубов в **** от такого беспредела...

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    Рейтинг: +1024

    Дубина 2 часа назад

    С газпромом тягаться не стоит))

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    Рейтинг: +17183

    Persona_non_Grata > Дубина 2 часа назад

    Всё равно, что против ветра плевать - ясно же сказали (((

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    Рейтинг: +642

    Riot Zero 2 часа назад

    Спартаку ничего не светит , пока эта пилотка будет открывать свою варежку.

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    Рейтинг: +642

    Riot Zero 2 часа назад

    Иди йух нюхай, дура.

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    Рейтинг: +17183

    Persona_non_Grata > Riot Zero 2 часа назад

    Рот прополощи, " умник " !!!

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    Рейтинг: +410

    SpartakMoskwa > Persona_non_Grata 1 час назад

    Ваша любовь к сей персоне невероятна

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    Рейтинг: +17183

    Persona_non_Grata > SpartakMoskwa 1 час назад

    Не люблю, когда хают подобным образом, тем более не обоснованно и думаю, по гендерному принципу ! Ну а люблю я свою жену )))

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