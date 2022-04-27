Зарема: «Спартак» не обратился в ЭСК? Признали ошибки в 21, 22, 23-м турах, признают и в 26-м. Дальше что?»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала решение московского клуба не подавать апелляцию на судейство в матче 26-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3).

У «Спартака» не засчитали 2 гола после VAR.

После матча московский клуб назвал арбитра Виталия Мешкова «лучшим игроком матча».

«Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.

– «Спартак» решил не подавать в ЭСК. Как вам это решение?

– Уже признаны ошибки в пользу соперников в 21-м, 22-м и 23-м турах. Ну, признают в 26-м и так далее до 30-го. Дальше что? Больше треша и фарса?

Вилков же ясно объяснил философию судейства в наших матчах, когда сказал, что это «карма». Сколько он лично тогда отнял очков у команды. Думаете, он один такой, а у других светлые помыслы?!

Не удивлюсь, если на Кубок нам снова поставят Иванова и Мешкова, раз они наши кармические судьи.

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