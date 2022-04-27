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  • Зарема: «Спартак» не обратился в ЭСК? Признали ошибки в 21, 22, 23-м турах, признают и в 26-м. Дальше что?»

Зарема: «Спартак» не обратился в ЭСК? Признали ошибки в 21, 22, 23-м турах, признают и в 26-м. Дальше что?»

27 апреля 2022, 13:30
27

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала решение московского клуба не подавать апелляцию на судейство в матче 26-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3).

  • У «Спартака» не засчитали 2 гола после VAR.
  • После матча московский клуб назвал арбитра Виталия Мешкова «лучшим игроком матча».
  • «Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.

– «Спартак» решил не подавать в ЭСК. Как вам это решение?

– Уже признаны ошибки в пользу соперников в 21-м, 22-м и 23-м турах. Ну, признают в 26-м и так далее до 30-го. Дальше что? Больше треша и фарса?

Вилков же ясно объяснил философию судейства в наших матчах, когда сказал, что это «карма». Сколько он лично тогда отнял очков у команды. Думаете, он один такой, а у других светлые помыслы?!

Не удивлюсь, если на Кубок нам снова поставят Иванова и Мешкова, раз они наши кармические судьи.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Салихова Зарема Мешков Виталий
Комментарии (27)
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slavа0508
1651055826
Ну не знаю , на самом деле уже не верится в случайные ошибки ,,,да свои моменты надо использовать , но сейчас такой футбол что часто один гол решает судьбу матча ,,,,
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portero
1651058652
Подавать надо, а по окончании сезона требовать смены судеек и комитетов... Наверное оснований было мало для подачи...
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Artemka444
1651060465
Вы играть сначала научитесь!! А то одну две игры выйграли и орете мы суперклуб мы чемпионы у нас спартаковский дух и спартаковская игра появились!!! А как любой проигрышь у вас сразу судьи виноваты и все все!!! Нытики и позорники!!!
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3meeeD
1651061829
Ааааастанависяяя Хватит Сколько можно млять её???????
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NewLife
1651063089
РФС гниль - не надо с ними связываться: много чести для ставленников питерской помойки.
Ответить
Anton1969
1651067780
Всем привет!!! А куда пропал чат с главной страницы?
Ответить
SpartakMoskwa
1651069129
Она похоже ныть не перестанет никогда
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Снег
1651070712
Дальше ты состаришься и НИКТО уже не будет обращать на тебя никакого внимания...
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АлексМак
1651079572
Ох как достала уже всех Зарема. Давно пора закрыть помойку.
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paracetamol
1651125160
У «Спартака» не засчитали 2 гола, которых не было.
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