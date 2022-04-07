Евсеев: «Я не подхожу «Спартаку». У меня нет буквы «р» в фамилии, а еще я козерог по знаку зодиака»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев рассказал, почему его не пригласят работать в «Спартак».

«Почему уверен, что меня не позовут в «Спартак»? У меня же нет буквы «р» в фамилии. А ещe я козерог по знаку зодиака – тоже не подхожу», – сказал Евсеев.

В августе прошлого года бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов опубликовал переписку с Заремой Салиховой, женой владельца клуба Леонида Федуна. В ходе диалога девушка настаивала, что в имени главного тренера команды должна быть буква «р», а по знаку зодиака он должен быть Овном.