Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
2 Тест: топ-модель или футболистка?
Тест: топ-модель или футболистка?
3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

Евсеев: «Я не подхожу «Спартаку». У меня нет буквы «р» в фамилии, а еще я козерог по знаку зодиака»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев рассказал, почему его не пригласят работать в «Спартак».

«Почему уверен, что меня не позовут в «Спартак»? У меня же нет буквы «р» в фамилии. А ещe я козерог по знаку зодиака – тоже не подхожу», – сказал Евсеев.

В августе прошлого года бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов опубликовал переписку с Заремой Салиховой, женой владельца клуба Леонида Федуна. В ходе диалога девушка настаивала, что в имени главного тренера команды должна быть буква «р», а по знаку зодиака он должен быть Овном.

  • Сейчас «Спартак» тренирует Паоло Ваноли.
  • Команда идет на 10-м месте в РПЛ в 6 очках от зоны вылета.

Новости по теме
Евсеев: «Карпин хочет в сборной играть в тот же футбол, что и в «Ростове» 2
Евсеев – о «Локомотиве»: «Тут либо хорошо, либо ничего. Так что я промолчу» 5
Евсеев: «Я теперь ставлю атакующий футбол, но вы же об этом не напишете» 1
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

07.04.2022 08:50
Комментарии46
...
  • ...
    Рейтинг: +95310

    zigbert 7 апреля, 16:39

    Да пока в этом нет никакой необходимости. Даже с учетом таких признаков. А доказывать нужно своей успешной работой в должности тренера.

    4
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15833

    paracetamol 7 апреля, 11:26

    Интересно, а в Зодиаке есть знак Свиньи?

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +16715

    Persona_non_Grata > paracetamol 7 апреля, 11:36

    Озвучен главный вопрос твоей жизни ! )))

    5
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +118

    шахта Заполярная > paracetamol 7 апреля, 12:18

    Хочешь знак зодиака поменять.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +14172

    ilichkadr > paracetamol 7 апреля, 12:26

    Конечно есть. 12-ый знак из 12-летнего цикла китайского календаря животных. Соответствующий знак Зодиака – Рыбы. Год Свиньи был в 2019 году.
    Так что до 2031 года Спартаку чемпионства не видать (с).

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5026

    AtticusFinch 7 апреля, 10:34

    Классно подколол.... Выбирать тренера по знаку зодиака и с р в фамилии...и она ещё что-то на Газизова гонит...

    5
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +15287

    Cleaner > AtticusFinch 7 апреля, 10:56

    РЖУ над Спартаком. Это же надо было в такое вляпаться...)

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +5026

    AtticusFinch > Cleaner 7 апреля, 10:57

    Да я бы после обнародования этой дичи молчал бы в тряпочку и не высовывался, но её надолго не хватило,- опять вылезла....

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +14172

    ilichkadr > AtticusFinch 7 апреля, 11:21

    Для женщин в возрасте от 30 до 40 лет знаки зодиака, гороскопы, нумерология, греческая мантика и прочие оккультные науки - обычное увлечение, переходящее в веру, причём на подсознательном уровне.
    P.S. Психургия уже пошла. Ждемс от мадам онейрокритики или на худой конец некромантию. Надо же как-то напомнить об основателе Спартака.

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +16715

    Persona_non_Grata > Cleaner 7 апреля, 11:35

    Ну и куда ты опять вляпался ? Я же предупреждал передвигайся по конюшне аккуратнее ... )

    4
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +10

    Pavluchenko09 > Cleaner 7 апреля, 12:19

    Давай тебя навсегда забантим

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +15287

    Cleaner > Persona_non_Grata 7 апреля, 13:44

    Какой Вы предупредительный. Как Зарема!..)))

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +16715

    Persona_non_Grata > Cleaner 7 апреля, 15:50

    Я с ней лично не знаком, поэтому не могу судить ))

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +15287

    Cleaner > Persona_non_Grata 7 апреля, 16:08

    Вы и с Федуном не знакомы. Однако судите его!..)

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +16715

    Persona_non_Grata > Cleaner 21 час назад

    Цитату в студию ! )

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +15287

    Cleaner > Persona_non_Grata 21 час назад

    Вот еще! Сейчас все брошу и начну Ваши цитаты искать!
    Вы и с судьями не знакомы. Однако и их судите. Вы со МНОЙ не знакомы. И меня судите!!! Не судите, да не будете судимы...

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +16715

    Persona_non_Grata > Cleaner 2 часа назад

    На Вас у меня ответная реакция. И это немного разные вещи - оценивать действия и давать оценку человеческим качествам незнакомого человека .

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7075

    серега кашин 7 апреля, 10:14

    правильно в твоей карьере клубы-гранды многие из которых уже не существует

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +227

    (Меня за банили) 7 апреля, 10:03

    Главное что бы яйца были. Вспоминаешь Кононова...

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7075

    серега кашин 7 апреля, 10:02

    правильно твое место шинники и тому бодобные клубы- не в обиду клубам

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +22075

    JTherry 7 апреля, 09:29

    баран из Шинника, твой уровень - Мирзагулов, с ним и общайся... кстати, в слове "баран", есть буква "р", и он может быть или козерогом, или овном...

    7
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +22075

    JTherry > СуперПАВ9 7 апреля, 10:28

    ПНХ, ферштейн..? иди "не дОлеко" к лохам, девка ни разу не.гра.мотная...)

    4
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +10

    Pavluchenko09 > JTherry 7 апреля, 12:20

    Надо вас бананить за оскорбления евсеев мододец а вы все спартачи бараны и кстате твой кумир как человек говно

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14172

    ilichkadr 7 апреля, 09:15

    Баран он и в Африке баран. Загореться идеей и зажечь ее огонь для других для Овна важнее, чем довести дело до конца. Отсюда и результаты.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +14172

    ilichkadr > СуперПАВ9 7 апреля, 09:49

    Ты о чём гутаришь?

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +14172

    ilichkadr > СуперПАВ9 7 апреля, 10:05

    Внучек, иди учи русский язык или на худой конец поставь галочку в смартфоне под названием «Орфография». Рассказать как активировать систему исправления ошибок или сам методом тыка найдешь нужную опцию, а СуперПАВ9?

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +14172

    ilichkadr > СуперПАВ9 7 апреля, 10:23

    Не, внучек, я не старый, а уважающий себя русский человек, обученный русскому языку. Ты же, обычная недоросль, а по-русски раздолбай , который способен только потреблять и в слове Х.. делать 3 ошибки. Учи русский " предИраются, прИкопатЬся "!

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +22075

    JTherry > ilichkadr 7 апреля, 10:31

    даже больше скажу - прИдИраться...)

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +14172

    ilichkadr > JTherry 7 апреля, 10:35

    Это был намек на то, что " в слове Х.. делать 3 ошибки". Думал, может как-то среагирует, поправит меня, а нет ........жаль, что таких всё больше и больше.........

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +14172

    ilichkadr > СуперПАВ9 7 апреля, 10:40

    Ну, что ты опять делаешь элементарные ошибки, а СуперПАВ9? Слово "петушек" пишется через "О". Может это у тебя последствия петушарни, а петушок?

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +10

    Pavluchenko09 > ilichkadr 7 апреля, 12:20

    Давай тебя забаним био мусор

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +14172

    ilichkadr > Pavluchenko09 7 апреля, 12:33

    Банщиком хочешь пристроиться, или забаненый пожизненно Ник СуперПАВ9 сменил,а Pavluchenko09?
    P.S. Валил бы ты отсюда по добру по здорову, пока тебя не обидели до невозможности.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +10

    Pavluchenko09 > ilichkadr 7 апреля, 12:39

    Я тебя знаешь как обижу охрееешь. Пусть банят сколько хотят я млну хоть 100 регестрироватся. Сам пошел вон отсюда

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +14172

    ilichkadr > Pavluchenko09 7 апреля, 12:47

    Уже охрееел. Тебя забанят не по нику, а по IP-адресу, но ты поторопись. Время на исправление ошибок ещё есть. Давай, дерзай. "охреНеешь, регИстрироватЬся"

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +10

    Pavluchenko09 > ilichkadr 7 апреля, 12:52

    Невозможно забанить по айпи но если ты в это веришь давай ты же дегенерат

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +10

    Pavluchenko09 > ilichkadr 7 апреля, 12:52

    Почему тебя не банят тоже ты же евсеева обозвал

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +10

    Pavluchenko09 > ilichkadr 7 апреля, 12:53

    Лучше рот закрой за умного сойдешь

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +14172

    ilichkadr > Pavluchenko09 7 апреля, 13:14

    Банить, после того как засветил свой айпи, уже без надобности. Срок жизни твоего ника равен сроку жизни твоего "интернета". Так что меняй провайдера хоть 10 раз на дню, чтобы что-то здесь что-то вякать.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +14172

    ilichkadr > Pavluchenko09 7 апреля, 13:16

    Где ты увидел в моих постах Евсеева? Ты может не русский? Так я сделаю тебе скидку, не вопрос........

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +10

    Pavluchenko09 > ilichkadr 7 апреля, 13:29

    Ты дурачок нечего я не свитил я могу милион раз регестрироватся

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +10

    Pavluchenko09 > ilichkadr 7 апреля, 13:29

    Ты думаешь я дурачек ты оскорбил человека

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +14172

    ilichkadr > Pavluchenko09 7 апреля, 13:48

    Не, я не думаю, что ты дурачОк. Ты просто примитивная личность. Слышал звон, но не знаешь где он. Судя по твоей писанине, смахивает на семантическую дислексию.
    Я к тому, что тебе особо и шифроваться не нужно. VPNы, анонимайзеры однозначно не спасут, поскольку тебя легко вычислить по твоим пёрлам - свЕтил, миЛлион, регИстрироватЬся..... и т.д.

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +10

    Pavluchenko09 > ilichkadr 7 апреля, 13:58

    Дурачек тут ты и то что ты пишишь это бред сивых кобыл и тут надо забанить именно тебя

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +10

    Pavluchenko09 > ilichkadr 7 апреля, 13:59

    Был бы ты умным не продолжал этот разговор

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +14172

    ilichkadr > Pavluchenko09 7 апреля, 14:08

    Внучек, я же тебя поддерживаю. Вижу, что заскучал, вот и глаголю с тобой. Миссия у меня такая; дураков учить и воспитывать, ленивых заставлять и драть как сивых кобыл.
    P.S. Пока не поддаешься обучению, раз опять пишешь с ошибками "ДурачОк", но я не теряю надежды. На сегодня достаточно, а завтра заходи, возьмусь за тебя более конкретно.
    Насим, откланиваюсь.

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +188

    RusPlan > ilichkadr 7 апреля, 17:38

    Завтра во сколько продолжение? Попкорном затарюсь))

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11