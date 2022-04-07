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  • Евсеев: «Я не подхожу «Спартаку». У меня нет буквы «р» в фамилии, а еще я козерог по знаку зодиака»

Евсеев: «Я не подхожу «Спартаку». У меня нет буквы «р» в фамилии, а еще я козерог по знаку зодиака»

7 апреля 2022, 08:50
35

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев рассказал, почему его не пригласят работать в «Спартак».

«Почему уверен, что меня не позовут в «Спартак»? У меня же нет буквы «р» в фамилии. А ещe я козерог по знаку зодиака – тоже не подхожу», – сказал Евсеев.

В августе прошлого года бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов опубликовал переписку с Заремой Салиховой, женой владельца клуба Леонида Федуна. В ходе диалога девушка настаивала, что в имени главного тренера команды должна быть буква «р», а по знаку зодиака он должен быть Овном.

  • Сейчас «Спартак» тренирует Паоло Ваноли.
  • Команда идет на 10-м месте в РПЛ в 6 очках от зоны вылета.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Шинник Спартак Евсеев Вадим
Комментарии (35)
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ilichkadr
1649312111
Баран он и в Африке баран. Загореться идеей и зажечь ее огонь для других для Овна важнее, чем довести дело до конца. Отсюда и результаты.
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JTherry
1649312960
баран из Шинника, твой уровень - Мирзагулов, с ним и общайся... кстати, в слове "баран", есть буква "р", и он может быть или козерогом, или овном...
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серега кашин
1649314962
правильно твое место шинники и тому бодобные клубы- не в обиду клубам
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(Меня за банили)
1649315035
Главное что бы яйца были. Вспоминаешь Кононова...
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серега кашин
1649315671
правильно в твоей карьере клубы-гранды многие из которых уже не существует
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ArReal
1649316846
Классно подколол.... Выбирать тренера по знаку зодиака и с р в фамилии...и она ещё что-то на Газизова гонит...
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paracetamol
1649320004
Интересно, а в Зодиаке есть знак Свиньи?
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zigbert
1649338776
Да пока в этом нет никакой необходимости. Даже с учетом таких признаков. А доказывать нужно своей успешной работой в должности тренера.
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