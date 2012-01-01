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Журналист Алейшо: «Черчесов сравнивал Фернандеса с собакой»

Бразильский журналист Фабио Алейшо рассказал, как бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отзывался о защитнике Марио Фернандесе. Было сравнение с собакой.

«Однажды я спросил у Черчесова про Марио Фернандеса. Он сказал, что Марио как собака: ничего не говорит, но хорошо все понимает. Есть такая шутка», – сказал Алейшо.

  • Фернандес в России с 2012 года.
  • На русском языке игрок публично старается не говорить.
  • Фернандес в 2017-2021 годах провел 33 матча за сборную России, забил 5 голов.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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