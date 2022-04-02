Онугха – об уходе легионеров из «Рубина»: «Шока не было, морально мы были готовы»

Нападающий «Рубина» Герман Онугха высказался о том, что клуб покинули пять легионеров.
– Когда многие иностранцы начали уезжать, как вы отреагировали? Может с кем-то из иностранцев удалось пообщаться после отъезда?
– Я ни с кем из ушедших не общался. Но это их выбор, они имели право это сделать, они это сделали.
Монти [Тальби] вернулся. Конечно, мы рады, сильный центральный защитник.
– Внутри не было обиды, шока, что они посреди сезона уехали?
– Шока не было, потому что до этого иностранцы ушли из «Краснодара». Мы как-то морально были готовы к этому, в том числе руководство и тренерский штаб.
Наоборот, сейчас для ребят большой шанс показать себя, получить больше игрового времени.
- Из «Рубина» ушли Филип Уремович, Хвича Кварацхелия, Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович и Силвие Бегич.
- Команда занимает 10-е место в таблице РПЛ.
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