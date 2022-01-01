Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
Тест: кто ты из плохих парней в футболе
3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

Онугха – об уходе легионеров из «Рубина»: «Шока не было, морально мы были готовы»

Нападающий «Рубина» Герман Онугха высказался о том, что клуб покинули пять легионеров.

– Когда многие иностранцы начали уезжать, как вы отреагировали? Может с кем-то из иностранцев удалось пообщаться после отъезда?

– Я ни с кем из ушедших не общался. Но это их выбор, они имели право это сделать, они это сделали.

Монти [Тальби] вернулся. Конечно, мы рады, сильный центральный защитник.

– Внутри не было обиды, шока, что они посреди сезона уехали?

– Шока не было, потому что до этого иностранцы ушли из «Краснодара». Мы как-то морально были готовы к этому, в том числе руководство и тренерский штаб.

Наоборот, сейчас для ребят большой шанс показать себя, получить больше игрового времени.

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку

Новости по теме
Слуцкий проиграл 12-й матч в сезоне РПЛ. Это его личный антирекорд 4
⚽ РПЛ. «Химки» обыграли «Рубин», «Локомотив» и «Спартак» встретятся сегодня 1
Юран: «Может, и лучше, что легионеры уехали. В России под 150 миллионов людей, обратим внимание на своих парней» 2
Источник: сайт «Рубина»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:48
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11