Онугха – об уходе легионеров из «Рубина»: «Шока не было, морально мы были готовы»

Нападающий «Рубина» Герман Онугха высказался о том, что клуб покинули пять легионеров.

– Когда многие иностранцы начали уезжать, как вы отреагировали? Может с кем-то из иностранцев удалось пообщаться после отъезда?

– Я ни с кем из ушедших не общался. Но это их выбор, они имели право это сделать, они это сделали.

Монти [Тальби] вернулся. Конечно, мы рады, сильный центральный защитник.

– Внутри не было обиды, шока, что они посреди сезона уехали?

– Шока не было, потому что до этого иностранцы ушли из «Краснодара». Мы как-то морально были готовы к этому, в том числе руководство и тренерский штаб.

Наоборот, сейчас для ребят большой шанс показать себя, получить больше игрового времени.

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