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«Химки» могут обратиться в CAS по делу Кухты

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов не исключил, что клуб обратится в в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу Яна Кухты.

Ранее апелляционный комитет оставил в силе решение КДК, который отказался присудить «Локомотиву» техническое поражение за участие дисквалифицированного чешского форварда в матче с подмосковной командой.

«Нам отказали, теперь снова будем ждать решения. Дальше будем проводить консультации, анализировать и принимать последующие решения.

Может ли речь идти об обращении в CAS? Это решение будет принято на основе того, что нам в течение семи дней предоставит апелляционный комитет», – сказал Габулов.

  • КДК РФС не стал наказывать «Локо», обосновав это тем, что Кухта отбыл дисквалификацию в матче Кубка России с «Енисеем» (0:4).
  • Игра завершилась победой москвичей со счетом 3:2, Кухта стал автором 3-го гола.

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Источник: ТАСС

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Комментарии1
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    Рейтинг: +6417

    Из Твери Леха 1 час назад

    Как же это низко. Мораторий не объявили и теперь они различными не футбольными путями пытаются 3 очка себе выклянчить.

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