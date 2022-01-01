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Апелляционный комитет оставил в силе решение КДК по делу Кухты

Апелляционный комитет РФС не стал менять первоначальное решение КДК по делу форварда «Локомотива» Яна Кухты. Протест подали «Химки», считающие, что за участие чеха в очном матче «Локомотив» должен получить техническое поражение.

Комитет отказал «Химкам» в удовлетворении их жалобы на решение КДК. Оно оставлено в силе: технического поражения «Локомотиву» не будет.

  • Кухта забил победный гол в матче 20-го тура РПЛ с «Химками» (3:2).
  • Он бы удален в последней игре за чешский клуб и был дисквалифицирован на 1 матч. По версии «Химок», игра против них и должна быть той, в которой Кухта участвовать не имел права.
  • КДК РФС не стал наказывать «Локо», обосновав это тем, что Кухта отбыл дисквалификацию в матче Кубка России с «Енисеем» (0:4).

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Источник: РФС

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Комментарии1
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    Рейтинг: +15012

    Cleaner 49 минут назад

    КДК поддержал костолома...(

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