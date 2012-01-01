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Франция и Англия будут в 1-й корзине при жеребьевке ЧМ-2022, Германия и Нидерланды – во 2-й

Определился состав первой корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ-2022.

Она будет выглядеть так: Катар (страна-хозяйка турнира), Англия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Испания, Португалия и Франция.

Во вторую корзину попали Германия, Дания, Нидерланды, Уругвай, Хорватия и Швейцария. Команды, который займут оставшиеся места в корзине, определятся после завершения отбора в Северной Америке.

Составы 3-й и 4-й корзин окончательно определятся после завершения всех матей отбора ЧМ-2022.

  • Уже определились 27 и 32 участников турнира.
  • Жеребьевка группового этапа ЧМ состоится 1 апреля.
  • Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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Источник: ESPN

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Комментарии1
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    Рейтинг: +519

    Demgel 44 минуты назад

    Вот бундестаг уже и во второй "мусорной" корзине оказался. BMW превращается Volkswagen.

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