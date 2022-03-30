Определились 27 из 32 участников чемпионата мира в Катаре

Сборные Ганы, Сенегала, Португалии, Польши, Марокко, Туниса и Камеруна обеспечили себе выход на чемпионат мира в Катаре.

На данный момент известны 27 участников ЧМ-2022.

Это Катар (страна-организатор), Германия, Дания, Бразилия, Бельгия, Франция, Хорватия, Испания, Сербия, Англия, Швейцария, Нидерланды, Аргентина, Иран, Южная Корея, Япония, Саудовская Аравия, Уругвай, Эквадор, Канада, Гана, Сенегал, Португалия, Польша, Марокко, Тунис и Камерун.

Жеребьевка группового этапа ЧМ состоится 1 апреля.

Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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