Эльмас: «Северная Македония в 90 минутах от исполнения своей детской мечты»

Полузащитник сборной Северной Македонии Эльйиф Эльмас поделился ожиданиями от стыкового матча ЧМ-2022 с Португалией.

«Это будет один из самых сложных матчей, но одновременно самый захватывающий для всех нас.

Мы в 90 минутах от попадания на чемпионат мира и исполнения своей детской мечты. Не только своей, мечты всей Северной Македонии. Мы не можем упустить такой шанс и должны отдаться на поле без остатка», – сказал Эдьмас.

Матч состоится сегодня, 29 марта. Начало – в 21:45 мск.

Македонцы в полуфинале обыграли Италию (1:0).

Португалия победила Турцию (3:1).

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