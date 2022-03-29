Эльмас: «Северная Македония в 90 минутах от исполнения своей детской мечты»

Полузащитник сборной Северной Македонии Эльйиф Эльмас поделился ожиданиями от стыкового матча ЧМ-2022 с Португалией.
«Это будет один из самых сложных матчей, но одновременно самый захватывающий для всех нас.
Мы в 90 минутах от попадания на чемпионат мира и исполнения своей детской мечты. Не только своей, мечты всей Северной Македонии. Мы не можем упустить такой шанс и должны отдаться на поле без остатка», – сказал Эдьмас.
- Матч состоится сегодня, 29 марта. Начало – в 21:45 мск.
- Македонцы в полуфинале обыграли Италию (1:0).
- Португалия победила Турцию (3:1).
Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery
Источник: сайт УЕФА