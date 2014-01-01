Италия впервые в истории пропускает второй чемпионат мира подряд

И это здорово. как радует что макароны пропустят два чемпионата. Пшеки всю ночь гуляли у границе с хохлогеями они радовались что.продажная ФИФА и УЕФА не допустили сборную России.. но пройдет время и Россия снова будет играть. только теперь нужно понимать. что наши трениры должны тренировать и сборную и клубы а еще надо понимать что мы это совсем другой народ. и призерать всю европу и продажный мир
Италия проиграла Северной Македонии (0:1) в полуфинальном стыке отборочного турнира ЧМ-2022.
Сборная Италии пропускает второй чемпионат мира подряд. Это произошло впервые в истории национальной команды.
В 2017 году итальянцы уступили в стыках Швеции и не попали на ЧМ-2018. В последний раз Италия играла на чемпионате мира в 2014 году.
- Италия – действующий чемпион Европы.
- Сборная – 4-кратный чемпион мира.
- Северные македонцы в финале стыков сыграют с Португалией.
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