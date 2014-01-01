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Италия впервые в истории пропускает второй чемпионат мира подряд

Италия проиграла Северной Македонии (0:1) в полуфинальном стыке отборочного турнира ЧМ-2022.

Сборная Италии пропускает второй чемпионат мира подряд. Это произошло впервые в истории национальной команды.

В 2017 году итальянцы уступили в стыках Швеции и не попали на ЧМ-2018. В последний раз Италия играла на чемпионате мира в 2014 году.

  • Италия – действующий чемпион Европы.
  • Сборная – 4-кратный чемпион мира.
  • Северные македонцы в финале стыков сыграют с Португалией.

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Источник: Opta

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Комментарии25
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    Рейтинг: +517

    Suvorov51 31 минуту назад

    И это здорово. как радует что макароны пропустят два чемпионата. Пшеки всю ночь гуляли у границе с хохлогеями они радовались что.продажная ФИФА и УЕФА не допустили сборную России.. но пройдет время и Россия снова будет играть. только теперь нужно понимать. что наши трениры должны тренировать и сборную и клубы а еще надо понимать что мы это совсем другой народ. и призерать всю европу и продажный мир

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    Рейтинг: +51

    Vot ono cho patsany, vot > Suvorov51 23 минуты назад

    призерать===надо писать презирать...Учи русский, нерусь )))

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    Рейтинг: +10556

    alex1951 1 час назад

    Наблюдал гол....Красивенько....из-за штрафной......мяч перед ДоннаРуммой бздык об поле ,слегка подпрыгнул и тудым ....хоронить Скуадру Адзурру.......Зато паны Россию обыграли,тихо,без напряга,теперь надеются ,что шведы все коронавирус прихватят...и будет им щастье))))

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    Рейтинг: +51

    Vot ono cho patsany, vot > alex1951 31 минуту назад

    Ты будешь иметь удовольствие наблюдать матч Польша -Швеция...Хорошо тебе в Эстонии.А в России эти две страны решили признать недружественными...Никто ничего смотреть не будет.

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    Рейтинг: +9976

    Alekxei Z. 1 час назад

    Вот она расплата за разгильдяйство Жоржиньо.
    "Прилетело " !!!
    Похоже кроме Кьезы в Италии и забивать некому. Вратарь македонцев особо и не заметен был , итальянцы лупили мимо.
    Дурдом !
    Жаль. На одного фаворита на Мундиале стало меньше.
    Прошу "специалистов", ну не пойте вы оды Македонии, произошёл несчастный случай. Это как наши прошли испанцев на ЧМ-18. Один в один.

    1
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    Рейтинг: +23978

    bset 1 час назад

    За это мы футбол и любим. Пролететь мимо ЧМ, выиграть ЧЕ и снова пролететь мимо ЧМ. Верх непредсказуемости.

    2
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    Рейтинг: +51

    Vot ono cho patsany, vot > bset 1 час назад

    Нежданчиками и живем ))) Ты прав , без таких матчей скучно....Особенно меня порадовал ЛЧ 19...Там куча таких сенсаций была. Взять хотя бы 8 мая 2019. Ливерпуль -Барселона. Первый матч Барса у Ливера выиграла 3-0...В ответном матче перед Ливером стояла казалось бы невыполнимая цель ---отыграть у Барсы ( тогда это был топ во главе с Месси) три мяча, и еще хотя бы один впридачу забить...Они это сделали.Это был матч сказка, матч феерия !!!

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    Рейтинг: +23978

    bset > Vot ono cho patsany, vot 1 час назад

    Угловой из того матча навсегда останется в истории футбола)

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    Рейтинг: +51

    Vot ono cho patsany, vot > bset 1 час назад

    Да. Этот гол -- король нежданчиков.) Лицо у Месси после гола таааакое было.)))

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    Рейтинг: +9976

    Alekxei Z. > Vot ono cho patsany, vot 1 час назад

    Не этично сравнивать , двух практически равных по силам и вчерашний ( как назвать ? ) " прикол".

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    Рейтинг: +51

    Vot ono cho patsany, vot > Alekxei Z. 1 час назад

    А я и не сравниваю...Просто нежданчики вспоминаю...Ведь даже практически равным по силам вылезать на победу после поражения 0-3 это нежданчик.
    А вчерашнее---в футболе немало таких историй когда случай решает. Можно построить автобус и нанести только один удар в створ ворот, который все решит.

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    Рейтинг: +9976

    Alekxei Z. > Vot ono cho patsany, vot 51 минуту назад

    Ну как нежданчик, когда равные по силам ???
    ПСЖ - Барса 4:0 и 1:6
    А финал ЛЧ Ливер -Милан ?
    Не надо в когорту Великих причислять "броневик "Македонии ( не в обиду стране )

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    Рейтинг: +51

    Vot ono cho patsany, vot > Alekxei Z. 42 минуты назад

    Ну не знаю. Вылезать со счета 4:0 это нежданчик. Потому что даже у равных это редко встречается. Ты привел этот пример, а за бортом осталось на один такой 30-40 матчей когда это не получилось...
    А Македонию я к великим и не причислял.Ты наверное мой предыдущий коммент не до конца прочитал ---я там про "автобус" писал.

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    Рейтинг: +21951

    JTherry 1 час назад

    вспоминаю, как все "эксперты" со срач-тв желали, чтобы нашей сборной в стыки попала именно Северная Македония...) Манчини сделал свое дело на ЧЕ-21 и бесславно слил еще в группе на ЧМ-22, игра в стыках с любым соперником - "русская" рулетка...

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    Рейтинг: +51

    Vot ono cho patsany, vot > JTherry 50 минут назад

    русская рулетка без русских )))

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    Рейтинг: +1398

    Vitaga 1 час назад

    это гораздо досаднее чем нам. ну нас отстранили просто а тут такой эпический слив. а вы еще Карпина ругали) главное результат)

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    Рейтинг: +1634

    моэм 2 часа назад

    В голове не укладывается , как Манчини , имея такой ресурс , умудрился проиграть андердогу из седьмого десятка ... после этого акции Манчини упали так низко , что в статусный клуб его могут уже никогда и не пригласить.

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    Рейтинг: +14060

    ilichkadr 2 часа назад

    Этож как надо было себя не уважать, чтобы проиграть какой-то дворовой команде, причём дома!? Уже само попадание македонцев в эти стыки было прыжком выше головы. Соотношение ударов 32:4 в пользу итальянцев, 16 угловых исполнили хозяева, тогда как соперник ни разу не подавал от флажка.
    Однозначно на итальянцев навели порчу..........

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    Рейтинг: +3404

    ААМ 2 часа назад

    Позор для итальянского футбола. Сумерки богов в Европе. Поверженный Реал, и теперь Италия

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    Рейтинг: +11204

    BRO_football 2 часа назад

    Позор итальяшкам! Обосрался Манчини.

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