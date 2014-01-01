Италия впервые в истории пропускает второй чемпионат мира подряд

Италия проиграла Северной Македонии (0:1) в полуфинальном стыке отборочного турнира ЧМ-2022.

Сборная Италии пропускает второй чемпионат мира подряд. Это произошло впервые в истории национальной команды.

В 2017 году итальянцы уступили в стыках Швеции и не попали на ЧМ-2018. В последний раз Италия играла на чемпионате мира в 2014 году.

Италия – действующий чемпион Европы.

Сборная – 4-кратный чемпион мира.

Северные македонцы в финале стыков сыграют с Португалией.

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