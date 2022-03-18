Де Хеа: «МЮ» в матчах с «Атлетико» сделал недостаточно»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа поделился эмоциями от вылета из Лиги чемпионов от «Атлетико». Мадридцы – его бывший клуб.

«Мне потребовалось несколько дней, чтобы высказать свое сильное разочарование от вылета из Лиги чемпионов.

Мы сделали в этих матчах недостаточно, это на нас. Мы должны использовать этот результат как энергию для совершенствования, чтобы учиться и приходить к достижениям. Это все, что мы можем сделать в этот трудный момент.

Мы находимся далеко от того места, где хотим быть», – написал испанец.

Английский клуб не может выйти в 1/4 финала ЛЧ третий сезон подряд.

«МЮ» идет на 5-м месте в АПЛ.

«Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов сыграет с «Манчестер Сити».

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