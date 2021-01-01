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Роналду ни разу не коснулся мяча в штрафной в игре с «Атлетико»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» сделал 50 касаний мяча. В штрафной – ни одного.

Роналду за всю встречу ни разу не пробил по воротам.

  • На прошлой неделе Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола.
  • Португалец может впервые за 12 сезонов остаться без трофеев.
  • Он вернулся в «МЮ» летом из «Ювентуса».

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Источник: WhoScored

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Комментарии1
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    Рейтинг: +9888

    Alekxei Z. 3 часа назад

    Он через себя пробивал....
    Бомбардир, ну что вы всё подряд переписываете, ну хоть немного голову включайте.

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