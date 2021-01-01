Роналду ни разу не коснулся мяча в штрафной в игре с «Атлетико»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» сделал 50 касаний мяча. В штрафной – ни одного.

Роналду за всю встречу ни разу не пробил по воротам.

На прошлой неделе Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола.

Португалец может впервые за 12 сезонов остаться без трофеев.

Он вернулся в «МЮ» летом из «Ювентуса».

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?