Роналду ни разу не коснулся мяча в штрафной в игре с «Атлетико»

Он через себя пробивал....
Бомбардир, ну что вы всё подряд переписываете, ну хоть немного голову включайте.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» сделал 50 касаний мяча. В штрафной – ни одного.
Роналду за всю встречу ни разу не пробил по воротам.
- На прошлой неделе Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола.
- Португалец может впервые за 12 сезонов остаться без трофеев.
- Он вернулся в «МЮ» летом из «Ювентуса».
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