Рангник – об «МЮ»: «Хотим снова выйти в Лигу чемпионов. В АПЛ еще девять матчей»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.

«Пока слишком рано говорить о том, что мы можем догнать «Ман Сити», «Ливерпуль» и «Челси». В АПЛ еще девять матчей. Постараемся завершить сезон на максимально высоком уровне.

Мы хотим снова выйти в Лигу чемпионов и прекрасно осознаем, что для этого нужно выиграть большинство из этих девяти матчей. Но еще слишком рано думать о сокращении отставания от топ-клубов», – сказал Рангник.

«МЮ» уступил «Атлетико» по сумме 2 матчей и вылетел из ЛЧ.

Английский клуб не может выйти в 1/4 финала ЛЧ третий сезон подряд.

Клуб идет на 5-м месте в АПЛ.

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