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  • Рангник – об «МЮ»: «Хотим снова выйти в Лигу чемпионов. В АПЛ еще девять матчей»

Рангник – об «МЮ»: «Хотим снова выйти в Лигу чемпионов. В АПЛ еще девять матчей»

16 марта 2022, 16:14
5

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.

«Пока слишком рано говорить о том, что мы можем догнать «Ман Сити», «Ливерпуль» и «Челси». В АПЛ еще девять матчей. Постараемся завершить сезон на максимально высоком уровне.

Мы хотим снова выйти в Лигу чемпионов и прекрасно осознаем, что для этого нужно выиграть большинство из этих девяти матчей. Но еще слишком рано думать о сокращении отставания от топ-клубов», – сказал Рангник.

  • «МЮ» уступил «Атлетико» по сумме 2 матчей и вылетел из ЛЧ.
  • Английский клуб не может выйти в 1/4 финала ЛЧ третий сезон подряд.
  • Клуб идет на 5-м месте в АПЛ.

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Источник: BBC
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Рангник Ральф
Комментарии (5)
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Psih86
1647447014
Нечего там МЮ делать, ЛЕ самое то...
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portero
1647461040
Арсеналу удачи сегодня, чтоб ты обедлался по полной с мечтами о выходе в ЛЧ...
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Vitaga
1647471563
уровень рангника не МЮ. и даже не Локо. ФНЛ вряд ли потянет
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