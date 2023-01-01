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Рангник: «В начале голевой атаки «Атлетико» на Эланге точно был фол»

Ральф Рангник считает, что «Атлетико» забил единственный гол «МЮ» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ с нарушением правил.

«На Эланге точно был фол [при начале голевой атаки «Атлетико»], но судья и лайнсмен так не считали. На мой взгляд, это был их единственный реальный момент, за исключением гола из офсайда.

Мы хорошо оборонялись и были компактны, когда «Атлетико» переходил из обороны в атаку. За первый тайм мне не в чем винить команду», – сказал Рангник.

  • «Атлетико» прошел «МЮ» по сумме двух матчей.
  • Английский клуб не может выйти в 1/4 финала ЛЧ третий сезон подряд.
  • «МЮ» идет на 5-м месте в АПЛ.

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Источник: BBC

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Комментарии1
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    Рейтинг: +11527

    DeStar 1 час назад

    ой да там произошло все у чужих ворот.
    Да и задрали все эти падения, всех клубов, неженки блин, как будто 15% времени футбола состоит из фолов и валяний.

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