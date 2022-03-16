Рангник: «В начале голевой атаки «Атлетико» на Эланге точно был фол»

Ральф Рангник считает, что «Атлетико» забил единственный гол «МЮ» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ с нарушением правил.
«На Эланге точно был фол [при начале голевой атаки «Атлетико»], но судья и лайнсмен так не считали. На мой взгляд, это был их единственный реальный момент, за исключением гола из офсайда.
Мы хорошо оборонялись и были компактны, когда «Атлетико» переходил из обороны в атаку. За первый тайм мне не в чем винить команду», – сказал Рангник.
- «Атлетико» прошел «МЮ» по сумме двух матчей.
- Английский клуб не может выйти в 1/4 финала ЛЧ третий сезон подряд.
- «МЮ» идет на 5-м месте в АПЛ.
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Источник: BBC