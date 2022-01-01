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Селихов, Сергеев, Зиньковский и Сарвели – в составе сборной России на мартовский сбор

Тренерский штаб сборной России объявил состав на мартовский сбор национальной команды.

В список вошли 27 футболистов:

Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»), Александр Селихов («Спартак»);

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Кирилл Заика, Сергей Терехов (оба – «Сочи»), Максим Осипенко («Ростов»), Данил Круговой, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все – «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Игорь Дивеев (ЦСКА);

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Владислав Сарвели, Антон Зиньковский (оба – «Крылья Советов»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба – «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Александр Ерохин (все – «Зенит»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Данил Глебов («Ростов»);

Нападающие: Фeдор Смолов («Динамо»), Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»).

  • Учебно-тренировочный сбор пройдет с 21 по 27 марта.
  • Команда будет работать в Москве.
  • Российскую сборную отстранили от участия в международных соревнованиях.

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?

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Источник: сайт РФС

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Комментарии6
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    Рейтинг: +28775

    silver29 4 минуты назад

    Опаньки, дрочер отказывается играть за сборную из-за укропии? а че так ? хохляцкие западенские корни дают знать, всегда говорил что это шелупонь бандеровская. Z.

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    Рейтинг: +4581

    neim 13 минут назад

    А зачем вообще ломать копья по составу сборной ? Что от этого изменится, играть-то в ближайшее время все равно не с кем и не придется.

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    Рейтинг: +8932

    САДЫЧОК 26 минут назад

    Очень слабые Джикия , Шунин , Фомин , Ионов, Захарян, Бакаев ! Кто такой Глебов-вообще не знаю.

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    Рейтинг: +14563

    Cleaner > САДЫЧОК 11 минут назад

    Бакаева еще можно оставить. Что делают в сборной остальные - непонятно. И что делает в сборной КАРПИН? Ну не тренер он уровня НАЦИОНАЛЬНОЙ команды. Команды Валериного уровня играют в ФНЛ. Или борются за выживание в РПЛ...(

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    Рейтинг: +743

    Дубина 39 минут назад

    Нападения как не было,так и нет!

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    Рейтинг: +14563

    Cleaner > Дубина 9 минут назад

    Зачем Валере нападение? Ведь все равно от всех команд при ТАКОМ ТРЕНЕРЕ приходится отбиваться и обороняться...(

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