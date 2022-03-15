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  • Селихов, Сергеев, Зиньковский и Сарвели – в составе сборной России на мартовский сбор

Селихов, Сергеев, Зиньковский и Сарвели – в составе сборной России на мартовский сбор

15 марта 2022, 11:03
11

Тренерский штаб сборной России объявил состав на мартовский сбор национальной команды.

В список вошли 27 футболистов:

Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»), Александр Селихов («Спартак»);

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Кирилл Заика, Сергей Терехов (оба – «Сочи»), Максим Осипенко («Ростов»), Данил Круговой, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все – «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Игорь Дивеев (ЦСКА);

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Владислав Сарвели, Антон Зиньковский (оба – «Крылья Советов»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба – «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Александр Ерохин (все – «Зенит»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Данил Глебов («Ростов»);

Нападающие: Фeдор Смолов («Динамо»), Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»).

  • Учебно-тренировочный сбор пройдет с 21 по 27 марта.
  • Команда будет работать в Москве.
  • Российскую сборную отстранили от участия в международных соревнованиях.

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (11)
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САДЫЧОК
1647333208
Очень слабые Джикия , Шунин , Фомин , Ионов, Захарян, Бакаев ! Кто такой Глебов-вообще не знаю.
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derrik2000
1647335109
Да чё там обсуждать-то??? Всё равно сборная играть достаточно долго не будет. Сейчас идёт просмотр её потенциальных игроков и, если у Валеры ума хватит, наработка УСТОЙЧИВЫХ игровых связей из тех, кто практически будет 100% в сборной.
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Skull_Boy
1647337155
А что тут лавочники из Зенита делают
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zigbert
1647350215
Сарвели сейчас выглядит очень прилично. Не зря взяли в сборную.
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Князев
1647351601
Удивил вызов Шунина и Смолова. Отработанный материал. Возможно после 22 тура их не будет.
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NewLife
1647427807
Это как подбирать все причиндалы и удочки для рыбалки, зная, что озеро высохло.
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