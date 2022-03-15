Селихов, Сергеев, Зиньковский и Сарвели – в составе сборной России на мартовский сбор

Тренерский штаб сборной России объявил состав на мартовский сбор национальной команды.
В список вошли 27 футболистов:
Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»), Александр Селихов («Спартак»);
Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Кирилл Заика, Сергей Терехов (оба – «Сочи»), Максим Осипенко («Ростов»), Данил Круговой, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все – «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Игорь Дивеев (ЦСКА);
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Владислав Сарвели, Антон Зиньковский (оба – «Крылья Советов»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба – «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Александр Ерохин (все – «Зенит»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Данил Глебов («Ростов»);
Нападающие: Фeдор Смолов («Динамо»), Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»).
- Учебно-тренировочный сбор пройдет с 21 по 27 марта.
- Команда будет работать в Москве.
- Российскую сборную отстранили от участия в международных соревнованиях.
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