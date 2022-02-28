Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сборная Швейцарии будет бойкотировать матчи с Россией

28 февраля 2022, 15:20
11

Швейцарский футбольный союз (SFV) заявил, что национальная команда не будет проводить матчи со сборной России.

«SFV поддерживает позицию федераций Польши, Швеции и Чехии в вопросе исключения сборной России из отбора на ЧМ-2022. В знак солидарности с этими ассоциациями SFV не будет проводить официальные и товарищеские матчи со сборной России до особого распоряжения.

При необходимости эта позиция распространится на матч женских сборных в рамках чемпионата Европы-2022 в Англии», – говорится в заявлении союза.

  • 24 марта Россия должна сыграть с Польшей в стыках отбора ЧМ-2022.
  • Российскую команду уже лишили названия, национального флага и гимна.

Еще по теме:
Сборная России отреагировала на уход Месси из сборной Аргентины
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России 4
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит» 12
Источник: сайт SFV
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Швейцария
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
вальтер79
1646052911
вот и сьездили на чемпионат мира бояться нас футболеры других стран))))
Ответить
Garrincha58
1646053088
вам то что не имется придуркам
Ответить
NewLife
1646053093
Это показуха. На самом деле швейцарцы дорожат своим нейтральным статусом и пока не арестовывают активы.
Ответить
garet12222
1646054751
если не снимут, то можно выиграть ЧМ)) Хотя сольем каким-нибудь папуасам, которые не слышали про хохлов и не отказались с нами играть
Ответить
lysenkoff
1646059342
Круто так может таким образом мы ЧМ Станем? аххахаах Маразм крепчал...
Ответить
Demgel
1646060299
Фейк,просто атака пиндосов и остальных коррумпированных тварей......иначе европейский футбол,лично для меня,сдохнет со всеми вашими ПСЖ.МЮ и прочими(
Ответить
Armani nn
1646064012
Таким образом сборная без гимна и флага впервые выигрывает группу на ЧМ по футболу,далее все переобулись и .....
Ответить
general.lizyukov
1646069449
да на здоровье, этим тоже технарь
Ответить
Hektor 84
1646288780
Та мы и сами не собирались с ними что то проводить
Ответить
Йост
1646773556
Все что не делается к лучшему для России....
Ответить
Главные новости
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
1
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
4
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
1
«Манчестер Сити» купит у «Челси» хавбека сборной Аргентины, которого оценивают в 100 млн
12:26
«Локомотив» нацелился на нападающего «Балтики»
12:12
5
Фото«Челси» продал нападающего в клуб Бундеслиги за 16 миллионов
11:57
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
5
Реакция Флика на покупку Жезуса «Барселоной»
11:29
Гурцкая – о «Краснодаре»: «Перебирает очки»
11:14
2
Все новости
Все новости
Экс-форвард «Реала» стал помощником Хави в сборной Нидерландов
22 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+