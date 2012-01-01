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    Сборная Швейцарии будет бойкотировать матчи с Россией

    Швейцарский футбольный союз (SFV) заявил, что национальная команда не будет проводить матчи со сборной России из-за ситуации в Украине.

    «SFV поддерживает позицию федераций Польши, Швеции и Чехии в вопросе исключения сборной России из отбора на ЧМ-2022. В знак солидарности с этими ассоциациями SFV не будет проводить официальные и товарищеские матчи со сборной России до особого распоряжения.

    При необходимости эта позиция распространится на матч женских сборных в рамках чемпионата Европы-2022 в Англии», — говорится в заявлении союза.

    • 24 марта Россия должна сыграть с Польшей в стыках отбора ЧМ-2022.
    • Из-за ситуации на Украине матч уже перенесли из Москвы на нейтральное поле.
    • Российскую команду уже лишили названия, национального флага и гимна.

    Карпин – об отстранении сборной России: «Надеюсь, санкции побыстрее отменят. Жаль ребят, мечтавших о ЧМ-2022»

    РФС – об отстранении российских клубов и сборных: «Дискриминационное решение. Оставляем за собой право оспаривать его»

    ⚡ Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований

    Источник: сайт SFV

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    Сегодня, 15:20
    Комментарии11
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      Рейтинг: +3510

      general.lizyukov 3 часа назад

      да на здоровье, этим тоже технарь

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      Рейтинг: +578

      Armani nn 4 часа назад

      Таким образом сборная без гимна и флага впервые выигрывает группу на ЧМ по футболу,далее все переобулись и .....

      0
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      Рейтинг: +1307

      стоп кран 5 часов назад

      Даже нейтральная Швейцария.Спасибо пукину, куле.

      0
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      Рейтинг: +490

      Demgel 5 часов назад

      Фейк,просто атака пиндосов и остальных коррумпированных тварей......иначе европейский футбол,лично для меня,сдохнет со всеми вашими ПСЖ.МЮ и прочими(

      0
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      Рейтинг: +849

      lysenkoff 6 часов назад

      Круто так может таким образом мы ЧМ Станем? аххахаах
      Маразм крепчал...

      0
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      Рейтинг: +540

      v.v.navashinsky 7 часов назад

      А кто то писал,что Швейцария-нейтральная страна.Поэтому там и находится штаб-квартира ФИФА.

      1
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      Рейтинг: +13231

      Barmaleushka 7 часов назад

      При необходимости эта позиция распространится на матч женских сборных в рамках чемпионата Европы-2022 в Англии», — говорится в заявлении союза.

      Про детей и паралимпийцев не забудьте , мрази .

      2
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      Рейтинг: +534

      garet12222 7 часов назад

      если не снимут, то можно выиграть ЧМ)) Хотя сольем каким-нибудь папуасам, которые не слышали про хохлов и не отказались с нами играть

      3
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      Рейтинг: +12985

      NewLife 7 часов назад

      Это показуха. На самом деле швейцарцы дорожат своим нейтральным статусом и пока не арестовывают активы.

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      Рейтинг: +16074

      Garrincha58 7 часов назад

      вам то что не имется придуркам

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