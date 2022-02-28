Сборная Швейцарии будет бойкотировать матчи с Россией

Швейцарский футбольный союз (SFV) заявил, что национальная команда не будет проводить матчи со сборной России.

«SFV поддерживает позицию федераций Польши, Швеции и Чехии в вопросе исключения сборной России из отбора на ЧМ-2022. В знак солидарности с этими ассоциациями SFV не будет проводить официальные и товарищеские матчи со сборной России до особого распоряжения.

При необходимости эта позиция распространится на матч женских сборных в рамках чемпионата Европы-2022 в Англии», – говорится в заявлении союза.