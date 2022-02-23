Чистяков: «Мы, российские игроки, боимся ошибиться. С хорватами тупо боялись получить мяч»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков заявил, что сборная России проиграла Хорватии в отборе ЧМ-2022 из-за психологии.

– Как восприняли слова Валерия Карпина после поражения от Хорватии (0:1), что команда испугалась?

– Отчасти с ним согласен. Наверное, так и есть. В голове у нас, российских игроков, возможно, это сидит. Боимся ошибиться. Потому что на кону выход на чемпионат мира.

У нас не получалось в плане созидания, контроля игры. Тупо боялись получить мяч. А когда ты боишься получить мяч, у тебя мало вариантов для продолжения игры. Но недонастроя не было. Мы боролись, бились, отдали все силы.

– Почему так происходит?

– Не знаю… Возможно, от нехватки опыта таких матчей. Одно на другое накладывается. Наверное, всe от головы. Психология. Когда боишься ошибиться, нет раскованности, показываешь совсем другую игру. Была скованность.

Нужно разбираться внутри команды нам всем – тренерам, игрокам. Нужно решать этот вопрос.