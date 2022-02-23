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  • Чистяков: «Мы, российские игроки, боимся ошибиться. С хорватами тупо боялись получить мяч»

Чистяков: «Мы, российские игроки, боимся ошибиться. С хорватами тупо боялись получить мяч»

23 февраля 2022, 15:59
5

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков заявил, что сборная России проиграла Хорватии в отборе ЧМ-2022 из-за психологии.

– Как восприняли слова Валерия Карпина после поражения от Хорватии (0:1), что команда испугалась?

– Отчасти с ним согласен. Наверное, так и есть. В голове у нас, российских игроков, возможно, это сидит. Боимся ошибиться. Потому что на кону выход на чемпионат мира.

У нас не получалось в плане созидания, контроля игры. Тупо боялись получить мяч. А когда ты боишься получить мяч, у тебя мало вариантов для продолжения игры. Но недонастроя не было. Мы боролись, бились, отдали все силы.

– Почему так происходит?

– Не знаю… Возможно, от нехватки опыта таких матчей. Одно на другое накладывается. Наверное, всe от головы. Психология. Когда боишься ошибиться, нет раскованности, показываешь совсем другую игру. Была скованность.

Нужно разбираться внутри команды нам всем – тренерам, игрокам. Нужно решать этот вопрос.

  • Россия в заключительном туре отбора уступила Хорватии со счетом 0:1.
  • Команда Карпина не смогла напрямую выйти на ЧМ-2022.
  • В марте сборная России сыграет в стыках.

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Источник: «Известия»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Хорватия Чистяков Дмитрий Карпин Валерий
Комментарии (5)
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Vitaga
1645623744
в свете последних событий на ЧМ в Катаре даже если наши выиграют обе игры - то могут отстранить сборную России как Сербию в своё время
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portero
1645624360
Карпин не тянет , в помощники ему психолог для накачки игроков, только не по знакомству как всегда... да и не одного надо на команду.
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BRO_football
1645684972
Да вы всего боялись. Боялись отнять мяч, боялись пнуть мяч, боялись дать пас, боялись ударить по воротам, боялись забить гол, вратарь боялся поймать мяч. Если вы такие боязливые, то вам надо вернутся в детскую спортивную школу, чтобы вас там научили элементарной психологии. Взрослые мужики, а ведут себя как дети - получил мяч и в штаны наложил от страха и незнания что с ним делать дальше.
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Hektor 84
1645705147
А чего бояться? Вас что расстреляют или в рудники отправят?
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