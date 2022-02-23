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    Чистяков: «Мы, российские игроки, боимся ошибиться. С хорватами тупо боялись получить мяч»

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков заявил, что сборная России проиграла Хорватии в отборе ЧМ-2022 из-за психологии.

    – Как восприняли слова Валерия Карпина после поражения от Хорватии (0:1), что команда испугалась?

    – Отчасти с ним согласен. Наверное, так и есть. В голове у нас, российских игроков, возможно, это сидит. Боимся ошибиться. Потому что на кону выход на чемпионат мира.

    У нас не получалось в плане созидания, контроля игры. Тупо боялись получить мяч. А когда ты боишься получить мяч, у тебя мало вариантов для продолжения игры. Но недонастроя не было. Мы боролись, бились, отдали все силы.

    – Почему так происходит?

    – Не знаю… Возможно, от нехватки опыта таких матчей. Одно на другое накладывается. Наверное, всe от головы. Психология. Когда боишься ошибиться, нет раскованности, показываешь совсем другую игру. Была скованность.

    Нужно разбираться внутри команды нам всем – тренерам, игрокам. Нужно решать этот вопрос.

    • Россия в заключительном туре отбора уступила Хорватии со счетом 0:1.
    • Команда Карпина не смогла напрямую выйти на ЧМ-2022.
    • В марте сборная России сыграет в стыках.

    Карпин поучаствовал в клипе Feduk на песню «Валера»

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    Источник: «Известия»

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    23.02.2022 15:59
    Комментарии9
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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 12 часов назад

      А чего бояться? Вас что расстреляют или в рудники отправят?

      0
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      Рейтинг: +10981

      BRO_football 18 часов назад

      Да вы всего боялись. Боялись отнять мяч, боялись пнуть мяч, боялись дать пас, боялись ударить по воротам, боялись забить гол, вратарь боялся поймать мяч.
      Если вы такие боязливые, то вам надо вернутся в детскую спортивную школу, чтобы вас там научили элементарной психологии. Взрослые мужики, а ведут себя как дети - получил мяч и в штаны наложил от страха и незнания что с ним делать дальше.

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      Рейтинг: +510

      Suvorov51 23 февраля, 22:15

      Ну вот и кран со стопом поделился своим хохлогейским мнением. а кто его спрашивал

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      Рейтинг: +9697

      Alekxei Z. 23 февраля, 17:38

      Всё идёт от уровня игроков.

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      Рейтинг: +1262

      стоп кран 23 февраля, 17:24

      Тупо боялись получить мяч. А когда ты боишься получить мяч, у тебя мало вариантов для продолжения ========Респект за признание проблемы.Для этого нужна смелость.

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      Рейтинг: +1985

      serglider > стоп кран 23 февраля, 23:10

      Проблемы мало признавать, их нужно исправлять! А мы из года в год наступаем на одни и те же грабли... В решающих играх, где нам достаточно не проиграть обсираемся по полной... И походу это инфекция такая, так как наши хоккеисты взяли такую же моду... Забив ОДИН гол откатываются к своим воротам и тупо удерживают счет и... пропускаем...

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      Рейтинг: +59332

      portero 23 февраля, 16:52

      Карпин не тянет , в помощники ему психолог для накачки игроков, только не по знакомству как всегда... да и не одного надо на команду.

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      Рейтинг: +1229

      Vitaga 23 февраля, 16:42

      в свете последних событий на ЧМ в Катаре даже если наши выиграют обе игры - то могут отстранить сборную России как Сербию в своё время

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      Рейтинг: +14047

      Cleaner 23 февраля, 16:14

      Вы тупо наслушались своего типа "тренера" Валеру и слили игру еще до игры.(((

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