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    Габулов – об уходе Черевченко: ««Химкам» необходим новый эмоциональный всплеск»

    Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов высказался об уходе Игоря Черевченко с поста главного тренера команды.

    «Благодарим Игоря Геннадьевича и тренерский штаб за совместную работу. Это было тяжелое решение, но оно было взвешенным.

    До рестарта чемпионата остается мало времени, в данный момент «Химкам» необходим новый эмоциональный всплеск. Команду ждет тяжелый финиш сезона. Надеемся, что работа, которую проделал Игорь Геннадьевич со своим тренерским штабом, поможет команде в чемпионате», – сказал Габулов.

    • Черевченко возглавлял «Химки» с сентября 2020 года.
    • Команду вместо него возглавит Сергей Юран.
    • «Химки» занимают последнее место в РПЛ.

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    Источник: сайт «Химок»

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    22.02.2022 16:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 22 февраля 2022, 19:29

      Что-то МЕНЯ посещают смутные сомнения, что следующий тренер ХИМОК ГОГНИЕФФ.
      А ЧТО, А ВДРУГ

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