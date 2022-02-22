Габулов – об уходе Черевченко: ««Химкам» необходим новый эмоциональный всплеск»

Что-то МЕНЯ посещают смутные сомнения, что следующий тренер ХИМОК ГОГНИЕФФ.
А ЧТО, А ВДРУГ
Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов высказался об уходе Игоря Черевченко с поста главного тренера команды.
«Благодарим Игоря Геннадьевича и тренерский штаб за совместную работу. Это было тяжелое решение, но оно было взвешенным.
До рестарта чемпионата остается мало времени, в данный момент «Химкам» необходим новый эмоциональный всплеск. Команду ждет тяжелый финиш сезона. Надеемся, что работа, которую проделал Игорь Геннадьевич со своим тренерским штабом, поможет команде в чемпионате», – сказал Габулов.
- Черевченко возглавлял «Химки» с сентября 2020 года.
- Команду вместо него возглавит Сергей Юран.
- «Химки» занимают последнее место в РПЛ.