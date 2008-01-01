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    Алексей Березуцкий – о матче с «Мурсией»: «Где-то за гранью спорта»

    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий дал комментарий после победы в товарищеском матче над «Мурсией» (3:0).

    – Алексей Владимирович, хотелось спросить о характере встречи. В первом тайме было много борьбы, споров, потасовок…

    – Бывают такие матчи на сборах, почему нет? Даже полезно иногда. Главное, что все живы-здоровы. Игра была достаточно боевая, где-то даже за гранью спорта. Иногда неплохо так поиграть.

    – В перерыве вы просили ребят больше заступаться друг за друга.

    -В матчах, где борьба перевешивает спорт, важно быть вместе, уметь держать удар.

    – Недавно стало известно, что команда продолжит сбор в Турции. Это из-за того, что там можно найти спарринг-партнеров сильнее?

    – Да, в первую очередь. Перед возобновлением чемпионата особенно важно сыграть хороший спарринг. К сожалению, в Испании, в Кампоаморе мы его найти не смогли и полетим ближе к России, в Турцию, сыграем там. Потом путь домой будет короче, никаких проблем.

    • Первый официальный матч ЦСКА проведет 26 февраля – против «Спартака» в РПЛ.
    • Клуб занимает 4 место в чемпионате.

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    Источник: сайт ЦСКА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14036

      житель СПб 40 минут назад

      Есть у меня ощущение, что Спартак в матче 26 февраля победит. Проверим интуицию!

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