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  • Алексей Березуцкий – о матче с «Мурсией»: «Где-то за гранью спорта»

Алексей Березуцкий – о матче с «Мурсией»: «Где-то за гранью спорта»

17 февраля 2022, 00:10
2

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий дал комментарий после победы в товарищеском матче над «Мурсией» (3:0).

– Алексей Владимирович, хотелось спросить о характере встречи. В первом тайме было много борьбы, споров, потасовок…

– Бывают такие матчи на сборах, почему нет? Даже полезно иногда. Главное, что все живы-здоровы. Игра была достаточно боевая, где-то даже за гранью спорта. Иногда неплохо так поиграть.

– В перерыве вы просили ребят больше заступаться друг за друга.

-В матчах, где борьба перевешивает спорт, важно быть вместе, уметь держать удар.

– Недавно стало известно, что команда продолжит сбор в Турции. Это из-за того, что там можно найти спарринг-партнеров сильнее?

– Да, в первую очередь. Перед возобновлением чемпионата особенно важно сыграть хороший спарринг. К сожалению, в Испании, в Кампоаморе мы его найти не смогли и полетим ближе к России, в Турцию, сыграем там. Потом путь домой будет короче, никаких проблем.

  • Первый официальный матч ЦСКА проведет 26 февраля – против «Спартака» в РПЛ.
  • Клуб занимает 4 место в чемпионате.

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Источник: сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Алексей
Комментарии (2)
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житель СПб
1645046342
Есть у меня ощущение, что Спартак в матче 26 февраля победит. Проверим интуицию!
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portero
1645079059
Размялись с парнями третьего девизиона...
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