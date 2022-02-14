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  • Березуцкий: «В Нидерландах футбольная инфраструктура гораздо лучше, хотя российские клубы богаче»

Березуцкий: «В Нидерландах футбольная инфраструктура гораздо лучше, хотя российские клубы богаче»

14 февраля 2022, 21:46
4

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий сравнил развитие футбола в России и Нидерландах.

«Не думаю, что тренерская кухня сильно отличается, а вот футбольная отличается сильно. То есть уровень организации, инфраструктура. Мы это просто не можем сравнивать, к сожалению.

Я сейчас не говорю об инфраструктуре, которая есть, например, у «Краснодара», потому что у них одна из лучших футбольных баз, возможно, даже в мире.

Но если возьмeм средний уровень и сравним с российскими командами, то и инфраструктура, и организация в Нидерландах гораздо лучше. Хотя российские клубы богаче», – сказал Березуцкий.

  • 39-летний специалист входил в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Витессе».
  • С июня 2021 года он возглавляет ЦСКА.

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Источник: ютуб-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Алексей
Комментарии (4)
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Stavr007
1644869226
богаче за счет гос.бюджета, без него наши клубы полные нули, в нормальных чемпионатах клубы сами себя обеспечивают
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Vitaga
1644885802
там откаты за создание инфраструктуры не берут. а у нас она через пару месяцев начинает разваливаться так как большую часть денег распихали по карманам
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Томик
1644890076
Лёша посмотрел на голландию и у него сложилось такое мнение. А голландцы послушают Лёшу и решат, что у них и люди умней. В среднем, конечно.
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Hektor 84
1644941396
Зато игры Эредивизии намного интересней смотреть. У них в лиге даже аутсайдеры играют в атакующий футбол и не выставляют автобусы. Воспитывают таланты, коих у них уйма и продают в топ лиги. А бабло и дальше вкладывают в развитие талантов. И не сказал бы что прям в рпл намного больше богатых клубов. Их просто у нас нет. Наши клубы в европе по бюджетам середняки.
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