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    Березуцкий: «В Нидерландах футбольная инфраструктура гораздо лучше, хотя российские клубы богаче»

    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий сравнил развитие футбола в России и Нидерландах.

    «Не думаю, что тренерская кухня сильно отличается, а вот футбольная отличается сильно. То есть уровень организации, инфраструктура. Мы это просто не можем сравнивать, к сожалению.

    Я сейчас не говорю об инфраструктуре, которая есть, например, у «Краснодара», потому что у них одна из лучших футбольных баз, возможно, даже в мире.

    Но если возьмeм средний уровень и сравним с российскими командами, то и инфраструктура, и организация в Нидерландах гораздо лучше. Хотя российские клубы богаче», – сказал Березуцкий.

    • 39-летний специалист входил в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Витессе».
    • С июня 2021 года он возглавляет ЦСКА.

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    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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    Сегодня, 21:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +107

      Stavr007 8 минут назад

      богаче за счет гос.бюджета, без него наши клубы полные нули, в нормальных чемпионатах клубы сами себя обеспечивают

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