Березуцкий: «В Нидерландах футбольная инфраструктура гораздо лучше, хотя российские клубы богаче»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий сравнил развитие футбола в России и Нидерландах.

«Не думаю, что тренерская кухня сильно отличается, а вот футбольная отличается сильно. То есть уровень организации, инфраструктура. Мы это просто не можем сравнивать, к сожалению.

Я сейчас не говорю об инфраструктуре, которая есть, например, у «Краснодара», потому что у них одна из лучших футбольных баз, возможно, даже в мире.

Но если возьмeм средний уровень и сравним с российскими командами, то и инфраструктура, и организация в Нидерландах гораздо лучше. Хотя российские клубы богаче», – сказал Березуцкий.