Березуцкий: «В Нидерландах футбольная инфраструктура гораздо лучше, хотя российские клубы богаче»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий сравнил развитие футбола в России и Нидерландах.
«Не думаю, что тренерская кухня сильно отличается, а вот футбольная отличается сильно. То есть уровень организации, инфраструктура. Мы это просто не можем сравнивать, к сожалению.
Я сейчас не говорю об инфраструктуре, которая есть, например, у «Краснодара», потому что у них одна из лучших футбольных баз, возможно, даже в мире.
Но если возьмeм средний уровень и сравним с российскими командами, то и инфраструктура, и организация в Нидерландах гораздо лучше. Хотя российские клубы богаче», – сказал Березуцкий.
- 39-летний специалист входил в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Витессе».
- С июня 2021 года он возглавляет ЦСКА.
Источник: ютуб-канал ЦСКА