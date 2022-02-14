Тихонов: «Игроки «Спартака» говорят, что Ваноли даже более эмоционален, чем Тедеско»

Экс-тренер «Астаны» Андрей Тихонов высказался о новом главном тренере «Спартака» Паоло Ваноли.

«Это прямой эфир, и фамилия вылетела из головы, и назвал Тедеско скачущим, прыгающим тренером. Я просто забыл фамилию Тедеско. Извиняюсь, если кто-то думает, что я специально не назвал фамилию — это не так.

Ребята в «Спартаке» говорят мне, что Ваноли даже более эмоционален, чем Тедеско. Всегда кричит, эмоции зашкаливают. Я был очень сильно удивлен, что он не останавливается ни на минуту — кричит во весь голос, комментирует каждый момент. Для меня это не шок, но неожиданно.

Для команды важно хорошо весной начать — ЦСКА, «Динамо» и «Краснодар». Три игры могут стать показательными — если наберет 6-7 очков, это отличный результат. А если получится несколько поражений, это станет ударом», – сказал Тихонов.