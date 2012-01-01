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    Тихонов: «Игроки «Спартака» говорят, что Ваноли даже более эмоционален, чем Тедеско»

    Экс-тренер «Астаны» Андрей Тихонов высказался о новом главном тренере «Спартака» Паоло Ваноли.

    «Это прямой эфир, и фамилия вылетела из головы, и назвал Тедеско скачущим, прыгающим тренером. Я просто забыл фамилию Тедеско. Извиняюсь, если кто-то думает, что я специально не назвал фамилию — это не так.

    Ребята в «Спартаке» говорят мне, что Ваноли даже более эмоционален, чем Тедеско. Всегда кричит, эмоции зашкаливают. Я был очень сильно удивлен, что он не останавливается ни на минуту — кричит во весь голос, комментирует каждый момент. Для меня это не шок, но неожиданно.

    Для команды важно хорошо весной начать — ЦСКА, «Динамо» и «Краснодар». Три игры могут стать показательными — если наберет 6-7 очков, это отличный результат. А если получится несколько поражений, это станет ударом», – сказал Тихонов.

    • В декабре Ваноли назначили вместо Руя Витории.
    • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
    • Команда сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.

    Тихонов: «Не все хотели, чтобы Витория работал в «Спартаке». Это понятно по трансферам»

    Тихонов – о тренерах «Спартака»: «Спокойные Кононов и Витория не дали результат. Эмоциональный Тедеско взял серебро»

    Тихонов – о Ваноли: «Орет как сумасшедший»

    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2991

      ПалкоВводецъ 49 минут назад

      Очередной псих у свиней. Тедеска в тренеках с обвисшими коленками бегал по кромке поля орал, прыгал, свистел и сучил ручонкаи. А этот ещё хуже? Во посмеёмся. Гыгыгы

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