Алексей Березуцкий – после матча с «Люнгбю»: «Больше негативных моментов»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий дал комментарий после товарищеского матча с «Люнгбю» (3:2).
«Хорошо, что матч получился результативным. Есть пища для размышлений. По сравнению с прошлой игрой было больше негативных моментов, но и позитивные тоже были.
Итоги второго сбора? Успели сделать все, что запланировали. Нагрузку команда получила хорошую. Сейчас будет несколько выходных дней. А дальше приступаем к самой важной части подготовки к сезону.
Главное отличие третьего сбора? В товарищеских матчах уже будет наигрываться основной состав. Упор будет сделан на тактическую подготовку», – сказал Березуцкий.
- Третий сбор ЦСКА начнет 12 февраля в Кампоаморе.
- Первый официальный матч команды – 26 февраля против «Спартака».
Источник: ютуб-канал ЦСКА