Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    3 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?

    Алексей Березуцкий – после матча с «Люнгбю»: «Больше негативных моментов»

    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий дал комментарий после товарищеского матча с «Люнгбю» (3:2).

    «Хорошо, что матч получился результативным. Есть пища для размышлений. По сравнению с прошлой игрой было больше негативных моментов, но и позитивные тоже были.

    Итоги второго сбора? Успели сделать все, что запланировали. Нагрузку команда получила хорошую. Сейчас будет несколько выходных дней. А дальше приступаем к самой важной части подготовки к сезону.

    Главное отличие третьего сбора? В товарищеских матчах уже будет наигрываться основной состав. Упор будет сделан на тактическую подготовку», – сказал Березуцкий.

    • Третий сбор ЦСКА начнет 12 февраля в Кампоаморе.
    • Первый официальный матч команды – 26 февраля против «Спартака».

    Яровинский: «Рубин» звал Василия Березуцкого, но он решил идти к брату в ЦСКА»

    Березуцкий – об усилении состава ЦСКА: «Ждем, больше сказать нечего»

    Березуцкий – о голе Набабкина «Нордшелланду»: «Дзагоев нам уже практически не нужен»

    Источник: ютуб-канал ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:41
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23249

      bset 6 минут назад

      Армейцы добавили матчу интереса) Первый гол соорудил Акинфеев, второй Боков с Мединой)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6282

      R_a_i_n 1 час назад

      Главное клинер по ржал)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13752

      житель СПб 1 час назад

      Не убедительно как-то... И не оптимистично.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93912
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68738
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru