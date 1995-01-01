Алексей Березуцкий – после матча с «Люнгбю»: «Больше негативных моментов»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий дал комментарий после товарищеского матча с «Люнгбю» (3:2).

«Хорошо, что матч получился результативным. Есть пища для размышлений. По сравнению с прошлой игрой было больше негативных моментов, но и позитивные тоже были.

Итоги второго сбора? Успели сделать все, что запланировали. Нагрузку команда получила хорошую. Сейчас будет несколько выходных дней. А дальше приступаем к самой важной части подготовки к сезону.

Главное отличие третьего сбора? В товарищеских матчах уже будет наигрываться основной состав. Упор будет сделан на тактическую подготовку», – сказал Березуцкий.

Третий сбор ЦСКА начнет 12 февраля в Кампоаморе.

Первый официальный матч команды – 26 февраля против «Спартака».

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