Тренер «Крыльев» Осинькин – об Игнатьеве: «Надеюсь, у Вани все получится здесь»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением об игре форварда Ивана Игнатьева.

23-летний футболист в воскресенье поучаствовал в товарищеском матче в составе самарской команды.

«Крылья» собираются арендовать нападающего у «Рубина».

«Игнатьев – другой футболист нежели Сергеев. Каждого надо встраивать в игру. Надеюсь, что у Вани всe получится здесь. Будем делать всe, чтобы он принeс нам пользу.

Он начинает в новом клубе, с чистого листа. Мы в него верим. Поэтому и взяли», – сказал Осинькин.

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