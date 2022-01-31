Тренер «Крыльев» Осинькин – об Игнатьеве: «Надеюсь, у Вани все получится здесь»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением об игре форварда Ивана Игнатьева.
- 23-летний футболист в воскресенье поучаствовал в товарищеском матче в составе самарской команды.
- «Крылья» собираются арендовать нападающего у «Рубина».
«Игнатьев – другой футболист нежели Сергеев. Каждого надо встраивать в игру. Надеюсь, что у Вани всe получится здесь. Будем делать всe, чтобы он принeс нам пользу.
Он начинает в новом клубе, с чистого листа. Мы в него верим. Поэтому и взяли», – сказал Осинькин.
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Источник: «Чемпионат»