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    Тренер «Крыльев» Осинькин – об Игнатьеве: «Надеюсь, у Вани все получится здесь»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением об игре форварда Ивана Игнатьева.

    • 23-летний футболист в воскресенье поучаствовал в товарищеском матче в составе самарской команды.
    • «Крылья» собираются арендовать нападающего у «Рубина».

    «Игнатьев – другой футболист нежели Сергеев. Каждого надо встраивать в игру. Надеюсь, что у Вани всe получится здесь. Будем делать всe, чтобы он принeс нам пользу.

    Он начинает в новом клубе, с чистого листа. Мы в него верим. Поэтому и взяли», – сказал Осинькин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +57447

      portero 9 минут назад

      Для Вани это последний шанс, если продолжит гулять то на списание в ФНЛ...

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