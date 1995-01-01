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    Иван Игнатьев дебютировал за «Крылья Советов». О трансфере еще не объявлено официально

    В эти минуты проходит товарищеский матч между «Крыльями Советов» и северомакедонским клубом «Академия Пандева». У самарцев в основе вышел нападающий Иван Игнатьев.

    Он арендован у «Рубина», но о трансфере официально еще не объявляли.

    • 2 года назад «Рубин» купил Игнатьева у «Краснодара» за 7 миллионов евро.
    • В этом сезоне он не забил ни одного гола в 10 матчах.
    • Контракт игрока с «Рубином» действует до июня 2024 года.

    «Крылья Советов» арендуют Ивана Игнатьева с правом выкупа за 2,5 миллиона («СЭ»)

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +57383

      portero 17 минут назад

      Ваня возжелал снова в футбол поиграть, упустил много времени....

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