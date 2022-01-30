Иван Игнатьев дебютировал за «Крылья Советов». О трансфере еще не объявлено официально

В эти минуты проходит товарищеский матч между «Крыльями Советов» и северомакедонским клубом «Академия Пандева». У самарцев в основе вышел нападающий Иван Игнатьев.

Он арендован у «Рубина», но о трансфере официально еще не объявляли.

2 года назад «Рубин» купил Игнатьева у «Краснодара» за 7 миллионов евро.

В этом сезоне он не забил ни одного гола в 10 матчах.

Контракт игрока с «Рубином» действует до июня 2024 года.

«Крылья Советов» арендуют Ивана Игнатьева с правом выкупа за 2,5 миллиона («СЭ»)