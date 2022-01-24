«Крылья Советов» арендуют Ивана Игнатьева с правом выкупа за 2,5 миллиона («СЭ»)

«Крылья Советов» полностью согласовали трансфер нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева.

Клубы договорились об аренде 23-летнего футболиста до конца сезона с опцией необязательного выкупа за 2,5 миллиона евро.

Форвард уже отправился в Москву для прохождения медицинского обследования.

2 года назад «Рубин» купил Игнатьева у «Краснодара» за 7 миллионов евро.

В этом сезоне он не забил ни одного гола в 10 матчах.

Контракт игрока с «Рубином» действует до июня 2024 года.

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