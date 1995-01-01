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    «Крылья Советов» арендуют Ивана Игнатьева с правом выкупа за 2,5 миллиона («СЭ»)

    «Крылья Советов» полностью согласовали трансфер нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева.

    Клубы договорились об аренде 23-летнего футболиста до конца сезона с опцией необязательного выкупа за 2,5 миллиона евро.

    Форвард уже отправился в Москву для прохождения медицинского обследования.

    • 2 года назад «Рубин» купил Игнатьева у «Краснодара» за 7 миллионов евро.
    • В этом сезоне он не забил ни одного гола в 10 матчах.
    • Контракт игрока с «Рубином» действует до июня 2024 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +57074

      portero 10 минут назад

      Реанимация Ивана как футболиста, удачи!если конечно смогут это сделать в Самаре...

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