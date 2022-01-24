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  • «Крылья Советов» арендуют Ивана Игнатьева с правом выкупа за 2,5 миллиона («СЭ»)

«Крылья Советов» арендуют Ивана Игнатьева с правом выкупа за 2,5 миллиона («СЭ»)

24 января 2022, 12:59
16

«Крылья Советов» полностью согласовали трансфер нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева.

Клубы договорились об аренде 23-летнего футболиста до конца сезона с опцией необязательного выкупа за 2,5 миллиона евро.

Форвард уже отправился в Москву для прохождения медицинского обследования.

  • 2 года назад «Рубин» купил Игнатьева у «Краснодара» за 7 миллионов евро.
  • В этом сезоне он не забил ни одного гола в 10 матчах.
  • Контракт игрока с «Рубином» действует до июня 2024 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Рубин Игнатьев Иван
Комментарии (16)
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portero
1643018883
Реанимация Ивана как футболиста, удачи!если конечно смогут это сделать в Самаре...
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Garrincha58
1643020123
этого бездаря за 2.5 ляма совсем что ли спятили
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Алекс Т
1643020177
Ну точно какая-то херня замешана и,чтобы такое недоразумение оставлять в рпл и платить большую зп, нуль голов в этом ,в прошлом два три гола? Нормальный зарубежных клуб некогда такое существо не подписал
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paracetamol
1643025539
Зачем Сергеева продали? Он же лучше!
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Vitaga
1643027445
ура! избавились
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Вомбат
1643028577
Крылья не будут его покупать. На мой взгляд, 2.5 млн евро он не стоит и стоить не будет. Почему Рубин заплатил за него 7 млн евро такая же загадка, как покупка Рубином Сутормина за 50 тысяч рублей.
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моэм
1643038041
Думается , что Игнатьев , как футболист , уже давно " умер " ... почему?... может потому что " работал " "спустя рукава " даже находясь в команде одногодков и ребят помоложе , которые из кожи вон лезли и работали в поте лица на тренировках и на поле , доказывая свою состоятельность.
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zigbert
1643042526
Может быть Крылья и есть та команда в которой Иван сможет проявить себя с лучшей стороны. Иначе кому он будет нужен без голов и результативных действий.
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Hektor 84
1643208039
Скоро в фнл будет лавку полировать
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