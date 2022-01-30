«Зенит» объявил о трансфере Алберто. Цена – 24 миллиона

Нападающий бразильского «Интернасьонала» Юри Алберто перешел в «Зенит». Заключен контракт на пять лет.

Накануне сообщалось, что «Зенит» заплатит за игрока 24 миллиона евро.

В составе «Интернасьонала» Алберто забил 30 голов в 85 матчах.

Алберто уже в Португалии на сборе «Зенита».

До этого 20-летний игрок всю карьеру проводил в Бразилии.

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