«Зенит» объявил о трансфере Алберто. Цена – 24 миллиона

Нападающий бразильского «Интернасьонала» Юри Алберто перешел в «Зенит». Заключен контракт на пять лет.
Накануне сообщалось, что «Зенит» заплатит за игрока 24 миллиона евро.
- В составе «Интернасьонала» Алберто забил 30 голов в 85 матчах.
- Алберто уже в Португалии на сборе «Зенита».
- До этого 20-летний игрок всю карьеру проводил в Бразилии.
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Источник: официальный сайт «Зенита»