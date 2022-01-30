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    «Зенит» объявил о трансфере Алберто. Цена – 24 миллиона

    Нападающий бразильского «Интернасьонала» Юри Алберто перешел в «Зенит». Заключен контракт на пять лет.

    Накануне сообщалось, что «Зенит» заплатит за игрока 24 миллиона евро.

    • В составе «Интернасьонала» Алберто забил 30 голов в 85 матчах.
    • Алберто уже в Португалии на сборе «Зенита».
    • До этого 20-летний игрок всю карьеру проводил в Бразилии.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 17:10
    Комментарии12
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      Рейтинг: +152

      Аден 2 минуты назад

      бЗденита пыжилась, говорила, что больше 16-17 не заплатят, но бЗдениту раскрутили на 24, бу-га-га

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15816

      Garrincha58 3 минуты назад

      пять бразильцев может это перебор?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2171

      andrej-lucevich 24 минуты назад

      посмотрим, как он будет бабки отрабатывать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6362

      BarStep 42 минуты назад

      Добро пожаловать Юри!!

      А про 24 ляма приписка, это для чего??
      Или для кого?
      Эээх..

      2
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      Рейтинг: +57383

      portero 48 минут назад

      Ну наконец-то сериал закончился, уже скоро в деле увидим.

      1
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      Рейтинг: +5720

      Ганнибал Лектор 58 минут назад

      Удачи в Зените, Юра!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +718

      Rodina47 1 час назад

      Зенит - газпромовская помойка.

      5
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      Рейтинг: +13916

      Hektor 84 1 час назад

      Значит асмунка уже зимой едет в Байер

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7347

      Сильвербой 1 час назад

      Зато Спартак выиграл борьбу за опорники из Люксембурга... Борьбы правда не получилось, из-за отсутствия конкурентов!

      1
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      Рейтинг: +4483

      алдан2014 > Сильвербой 1 час назад

      При чем тут Спартак?

      2
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      Рейтинг: +1383

      PNZ1985 > алдан2014 59 минут назад

      Комплекс)

      1
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      Рейтинг: +11039

      Вомбат 1 час назад

      Про цену -- собственноручный фейк Бомбардира. Сумма сделки в твиттере Зенита не упомянута. С бразильской стороны тоже.

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