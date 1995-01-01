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    «Зенит» заплатит за Алберто 24 миллиона («Чемпионат»)

    Трансфер нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто обойдется «Зениту» в 24 миллиона евро.

    Переход бразильца в клуб РПЛ должен состояться уже зимой. Сейчас игрок проходит медобследование.

    • В составе «Интернасьонала» Алберто забил 30 голов в 85 матчах.
    • Форвард согласовал с «Зенитом» 5-летний контракт.
    • Ожидается, что новичок петербургской команды вскоре прибудет в Португалию на тренировочный сбор.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:29
    Комментарии10
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      Рейтинг: +651

      Узб@гоеный 11 минут назад

      Пофиг сколько заплатит Зенит. Главное чтобы играл и забивал больше Азмуна.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4223

      neim 19 минут назад

      Это что-то. С каждым днём озвучивается ценник всё больше и больше. Боюсь услышать окончательную сумму, потраченную на приобретение очередной макунки ... (((

      0
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      ...
      Рейтинг: +11703

      Fusballer > neim 14 минут назад

      40 миллионов - золотой стандарт за ленивого н_егра.

      0
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      ...
      Рейтинг: +14508

      KLIM777 > Fusballer 1 минуту назад

      педро роша смеется про себя

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +363

      Беспонтий 20 минут назад

      у авроры повисло дуло

      пойду пакет для пакетов помою

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5876

      R_a_i_n 27 минут назад

      Я уже писал про фантики у дурака??

      1
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      Рейтинг: +651

      Узб@гоеный > R_a_i_n 10 минут назад

      У фердуна!!! Гыгыгы

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      Рейтинг: +5876

      R_a_i_n > Узб@гоеный 1 секунду назад

      У фердуна ЗарЕма, а фантики у Гимлера(пардон Миллера)

      0
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      Рейтинг: +4113

      Бомбардиръ 30 минут назад

      В 2 раза больше переплатить - это в лучших традициях Газпрома.

      2
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      Рейтинг: +1162

      нейтральныйкакникто > Бомбардиръ 7 минут назад

      Хотел сказать ;ВСЕЙ РФПЛ? Так давно известно , что в Россию едят либо НЕЛИКВИД , либо за ОЧЕНЬ большие деньги( переплаты)

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