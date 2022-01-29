«Зенит» заплатит за Алберто 24 миллиона («Чемпионат»)

Трансфер нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто обойдется «Зениту» в 24 миллиона евро.
Переход бразильца в клуб РПЛ должен состояться уже зимой. Сейчас игрок проходит медобследование.
- В составе «Интернасьонала» Алберто забил 30 голов в 85 матчах.
- Форвард согласовал с «Зенитом» 5-летний контракт.
- Ожидается, что новичок петербургской команды вскоре прибудет в Португалию на тренировочный сбор.
На ЧМ-2022 в Катаре известны уже 14 участников
Клуб АПЛ хочет купить Фомина из «Динамо»
Источник: «Чемпионат»