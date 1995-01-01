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    Алберто присоединится к «Зениту» на сборе в Португалии (Фабио Алейшо)

    Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто все-таки перейдет в «Зенит» зимой.

    Ожидается, что футболист присоединится к петербургской команде на сборе в Португалии. Там он пройдет медосмотр и подпишет контракт.

    20-летний бразилец должен официально стать игроком «Зенита» на этих выходных или в начале следующей недели.

    • В составе «Интернасьонала» Алберто забил 30 голов в 85 матчах.
    • Форвард согласовал с «Зенитом» 5-летний контракт.
    • Сумма трансфера составит 17 миллионов евро плюс бонусы.

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    Источник: твиттер Фабио Алейшо

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