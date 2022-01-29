Алберто присоединится к «Зениту» на сборе в Португалии (Фабио Алейшо)

Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто все-таки перейдет в «Зенит» зимой.
Ожидается, что футболист присоединится к петербургской команде на сборе в Португалии. Там он пройдет медосмотр и подпишет контракт.
20-летний бразилец должен официально стать игроком «Зенита» на этих выходных или в начале следующей недели.
- В составе «Интернасьонала» Алберто забил 30 голов в 85 матчах.
- Форвард согласовал с «Зенитом» 5-летний контракт.
- Сумма трансфера составит 17 миллионов евро плюс бонусы.
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Источник: твиттер Фабио Алейшо