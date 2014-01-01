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    «Зенит» заплатит за Алберто 17 миллионов плюс бонусы («Матч ТВ»)

    «Зенит» полностью согласовал трансфер нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто.

    Петербургский клуб заплатит за игрока 17 миллионов евро плюс бонусы. При этом доплат за срочность перехода не будет.

    Что касается бонусов, то они предусмотрены за количество проведенных игр, результативные действия и победы команды с бразильцем в составе.

    • В составе «Интернасьонала» Алберто забил 29 голов в 85 матчах.
    • Форвард согласовал с «Зенитом» 5-летний контракт.
    • Медосмотр запланирован на сегодня.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:50
    Комментарии8
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      Рейтинг: +684

      Каменный стояк 1 час назад

      Газовик скупает по миру весь сброд за конский прайс

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      Рейтинг: +524

      Узб@гоеный 2 часа назад

      Боевое бразильское трио на острие атак. Теперь для хряков семерочки заглатывать станет обыденным делом. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +4469

      алдан2014 2 часа назад

      Альберто...не уж то тот самый из Газмяса? Нога выросла?

      0
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      Рейтинг: +504

      111Hunter111 > алдан2014 1 час назад

      Нет, там был одногогий Авелардо.

      0
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      Рейтинг: +1253

      Mariner 2 часа назад

      Ну главное, чтоб он теперь не стал тем самым Абелардо из известной юмористической передачи )))

      1
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      Рейтинг: +9299

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Сколько и чего мы конечно не узнаем, матч-тв - филиал Газпрома, так что озвучат то что герой труда скажет.

      3
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      Рейтинг: +690

      Hoahin 2 часа назад

      Надеюсь не станет вторым Малкомом

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      Рейтинг: +107

      Азбука 2 часа назад

      Вот тебе Зенитушка и Юрьев день

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