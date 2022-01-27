«Зенит» заплатит за Алберто 17 миллионов плюс бонусы («Матч ТВ»)

«Зенит» полностью согласовал трансфер нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто.

Петербургский клуб заплатит за игрока 17 миллионов евро плюс бонусы. При этом доплат за срочность перехода не будет.

Что касается бонусов, то они предусмотрены за количество проведенных игр, результативные действия и победы команды с бразильцем в составе.

В составе «Интернасьонала» Алберто забил 29 голов в 85 матчах.

Форвард согласовал с «Зенитом» 5-летний контракт.

Медосмотр запланирован на сегодня.

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