«Труа» сможет выкупить Камано у «Локомотива» за 5 миллионов

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано перейдет в «Труа» на правах аренды.
Стороны уже согласовали условия трансфера, на выходные запланировано медобследование.
«Труа» арендует 25-летнего гвинейца с правом выкупа за 5 миллионов евро.
- В этом сезоне Камано забил забил 3 гола и сделал 1 ассист в 18 матчах.
- Сейчас вингер восстанавливается после травмы локтевого сустава.
- «Локо» купил его в августе 2020 года у «Бордо» за 5,5 миллиона евро.
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Источник: твиттер журналиста Фабриса Хокинса