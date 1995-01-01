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    «Труа» сможет выкупить Камано у «Локомотива» за 5 миллионов

    Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано перейдет в «Труа» на правах аренды.

    Стороны уже согласовали условия трансфера, на выходные запланировано медобследование.

    «Труа» арендует 25-летнего гвинейца с правом выкупа за 5 миллионов евро.

    • В этом сезоне Камано забил забил 3 гола и сделал 1 ассист в 18 матчах.
    • Сейчас вингер восстанавливается после травмы локтевого сустава.
    • «Локо» купил его в августе 2020 года у «Бордо» за 5,5 миллиона евро.

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    Источник: твиттер журналиста Фабриса Хокинса

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