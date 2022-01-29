«Труа» сможет выкупить Камано у «Локомотива» за 5 миллионов

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано перейдет в «Труа» на правах аренды.

Стороны уже согласовали условия трансфера, на выходные запланировано медобследование.

«Труа» арендует 25-летнего гвинейца с правом выкупа за 5 миллионов евро.

В этом сезоне Камано забил забил 3 гола и сделал 1 ассист в 18 матчах.

Сейчас вингер восстанавливается после травмы локтевого сустава.

«Локо» купил его в августе 2020 года у «Бордо» за 5,5 миллиона евро.

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