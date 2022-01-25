Агент: «Фиорентина» отказала «Краснодару» в продаже Игора, так как хочет сохранить команду для выхода в ЛЕ»

Марсело Масканьи, агент защитника «Фиорентины» Игора, объяснил, почему итальянский клуб не отпустил игрока в «Краснодар».
«Фиорентина» действительно отказала «Краснодару» в продаже Игора Жулио этой зимой.
Клубы вели переговоры, но «Фиорентина» не хочет никого отпускать в зимнее трансферное окно. Они хотят полностью сохранить команду, чтобы выйти в Лигу Европы», – сказал агент.
- В этом сезоне Игор провел за «Фиорентину» 17 матчей и сделал 1 ассист.
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
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Источник: Sport24