Агент: «Фиорентина» отказала «Краснодару» в продаже Игора, так как хочет сохранить команду для выхода в ЛЕ»

Марсело Масканьи, агент защитника «Фиорентины» Игора, объяснил, почему итальянский клуб не отпустил игрока в «Краснодар».

«Фиорентина» действительно отказала «Краснодару» в продаже Игора Жулио этой зимой.

Клубы вели переговоры, но «Фиорентина» не хочет никого отпускать в зимнее трансферное окно. Они хотят полностью сохранить команду, чтобы выйти в Лигу Европы», – сказал агент.

В этом сезоне Игор провел за «Фиорентину» 17 матчей и сделал 1 ассист.

Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

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