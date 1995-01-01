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    «Фиорентина» отказала «Краснодару» в трансфере Игора (Viola News)

    «Краснодар» интересуется защитником «Фиорентины» Игором.

    По информации Viola News со ссылкой на Sportitalia, клуб из Флоренции отказался продавать 23-летнего бразильца в «Краснодар». «Фиорентина» не хочет заниматься поисками игрока на замену Игору за неделю до закрытия трансферного окна

    Однако, позиция клуба по футболисту может измениться до конца января.

    • Игор провел 17 матчей в этом сезоне, отдал 1 ассист.
    • Его контракт с «Фиорентиной» истекает летом 2024 года.

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    Источник: Viola News

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    Сегодня, 12:39
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +13252

      Cleaner 2 часа назад

      Фиорентина хотела в нагрузку спартача Кокорина прицепить, но в Краснодаре не лохи сидят. Потому и не сложилось...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +181

      Arturashvilli 2 часа назад

      Интересно, а когда Кокорин успел сменить имя?))

      0
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      Рейтинг: +56

      Назарян 2 часа назад

      ФУ ... я уже подумал что Кокорину..

      0
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