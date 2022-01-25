«Фиорентина» отказала «Краснодару» в трансфере Игора (Viola News)

«Краснодар» интересуется защитником «Фиорентины» Игором.
По информации Viola News со ссылкой на Sportitalia, клуб из Флоренции отказался продавать 23-летнего бразильца в «Краснодар». «Фиорентина» не хочет заниматься поисками игрока на замену Игору за неделю до закрытия трансферного окна
Однако, позиция клуба по футболисту может измениться до конца января.
- Игор провел 17 матчей в этом сезоне, отдал 1 ассист.
- Его контракт с «Фиорентиной» истекает летом 2024 года.
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Источник: Viola News