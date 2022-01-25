Балотелли: «Играть за сборную в 31 год – это нормально»

Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли прокомментировал первый вызов в сборную Италии с сентября 2018 года.

«Я в порядке, у меня хорошее настроение. Играть за сборную в 31 год – это нормально, ничего аномального.

Надеюсь, Италия выйдет на чемпионат мира, потому что она заслужила. Не знаю, как она попала в стыки.

Мы поговорили с Манчини, все хорошо. При нем я дебютировал и, надеюсь, при нем же однажды завершу карьеру», – сказал Балотелли.

В марте итальянцы сыграют в стыках за право участвовать в ЧМ-2022. Первый соперник – Северная Македония.

Балотелли выступает за сборную с 2010 года. Он забил 14 голов в 36 матчах.

Команда проведет сбор на базе в Коверчано в период с 26 по 28 января.

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