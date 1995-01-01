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    Балотелли: «Играть за сборную в 31 год – это нормально»

    Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли прокомментировал первый вызов в сборную Италии с сентября 2018 года.

    «Я в порядке, у меня хорошее настроение. Играть за сборную в 31 год – это нормально, ничего аномального.

    Надеюсь, Италия выйдет на чемпионат мира, потому что она заслужила. Не знаю, как она попала в стыки.

    Мы поговорили с Манчини, все хорошо. При нем я дебютировал и, надеюсь, при нем же однажды завершу карьеру», – сказал Балотелли.

    • В марте итальянцы сыграют в стыках за право участвовать в ЧМ-2022. Первый соперник – Северная Македония.
    • Балотелли выступает за сборную с 2010 года. Он забил 14 голов в 36 матчах.
    • Команда проведет сбор на базе в Коверчано в период с 26 по 28 января.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 10:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11585

      Fusballer 46 минут назад

      Хочет повторить путь Бензема в сборной.

      0
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      Рейтинг: +1354

      Benifacto 56 минут назад

      Манчини хочет через него кому то объяснить кто тренер)))и как себя вести)))

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