Балотелли вызван в сборную Италии впервые с 2018 года

Тренерский штаб сборной Италии назвал состав команды на январский тренировочный сбор.

В заявку вошел нападающий турецкого клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли.

Для него это первый вызов в сборную с сентября 2018 года.

В марте итальянцы сыграют в стыках за право участвовать в ЧМ-2022. Первый соперник – Северная Македония.

Балотелли выступает за сборную с 2010 года.

Форвард забил 14 голов в 36 матчах.

Команда проведет сбор на базе в Коверчано в период с 26 по 28 января.

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