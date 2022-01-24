Балотелли вызван в сборную Италии впервые с 2018 года

Тренерский штаб сборной Италии назвал состав команды на январский тренировочный сбор.
В заявку вошел нападающий турецкого клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли.
Для него это первый вызов в сборную с сентября 2018 года.
- В марте итальянцы сыграют в стыках за право участвовать в ЧМ-2022. Первый соперник – Северная Македония.
- Балотелли выступает за сборную с 2010 года.
- Форвард забил 14 голов в 36 матчах.
- Команда проведет сбор на базе в Коверчано в период с 26 по 28 января.
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Источник: твиттер сборной Италии