Балотелли вызван в сборную Италии впервые с 2018 года

Прелюбопытно! Марио 30 лет. Контракт у него на три года. В "Адане..." он судя по всему звездит!)))Его хочет Ньюкасл))) ЗП - 2 ляма в год...
МАСТЕРСТВО НЕ ПРОПЬЁШЬ)))
Тренерский штаб сборной Италии назвал состав команды на январский тренировочный сбор.
В заявку вошел нападающий турецкого клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли.
Для него это первый вызов в сборную с сентября 2018 года.
- В марте итальянцы сыграют в стыках за право участвовать в ЧМ-2022. Первый соперник – Северная Македония.
- Балотелли выступает за сборную с 2010 года.
- Форвард забил 14 голов в 36 матчах.
- Команда проведет сбор на базе в Коверчано в период с 26 по 28 января.
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#NazionaleIl Ct #Mancini convoca 35 #Azzurri per lo stage in programma dal 26 al 28 gennaio a #CovercianoI dettagli https://t.co/vD9kBSC5vT#VivoAzzurro pic.twitter.com/T3DbIK0PUi— Nazionale Italiana (@Azzurri) January 24, 2022