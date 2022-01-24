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    Балотелли вызван в сборную Италии впервые с 2018 года

    Тренерский штаб сборной Италии назвал состав команды на январский тренировочный сбор.

    В заявку вошел нападающий турецкого клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли.

    Для него это первый вызов в сборную с сентября 2018 года.

    • В марте итальянцы сыграют в стыках за право участвовать в ЧМ-2022. Первый соперник – Северная Македония.
    • Балотелли выступает за сборную с 2010 года.
    • Форвард забил 14 голов в 36 матчах.
    • Команда проведет сбор на базе в Коверчано в период с 26 по 28 января.

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    Источник: твиттер сборной Италии

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    Сегодня, 21:11
    Комментарии2
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      Рейтинг: +666

      Soccerdealer63 22 минуты назад

      Прелюбопытно! Марио 30 лет. Контракт у него на три года. В "Адане..." он судя по всему звездит!)))Его хочет Ньюкасл))) ЗП - 2 ляма в год...
      МАСТЕРСТВО НЕ ПРОПЬЁШЬ)))

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      Рейтинг: +22956

      bset > Soccerdealer63 17 минут назад

      Скорее талант, не реализованный из-за характера

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