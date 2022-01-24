Шевченко не уволят из сборной Польши даже в случае поражения от России (Metaratings)

Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша обсудил с Андреем Шевченко его возможное назначение на пост главного тренера сборной.

Кулеша пообещал украинцу, что его не уволят даже в случае поражения от России в стыках отбора ЧМ-2022.

Также с Шевченко говорили о необходимости вхождения в его штаб Лукаша Пищека и Ежи Дудека.

Сборные России и Польши встретятся 24 марта в Москве.

15 января Шевченко уволили из «Дженоа».

Его зарплата в польской сборной должна составить 2,5 миллиона евро в год.

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