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    Шевченко не уволят из сборной Польши даже в случае поражения от России (Metaratings)

    Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша обсудил с Андреем Шевченко его возможное назначение на пост главного тренера сборной.

    Кулеша пообещал украинцу, что его не уволят даже в случае поражения от России в стыках отбора ЧМ-2022.

    Также с Шевченко говорили о необходимости вхождения в его штаб Лукаша Пищека и Ежи Дудека.

    • Сборные России и Польши встретятся 24 марта в Москве.
    • 15 января Шевченко уволили из «Дженоа».
    • Его зарплата в польской сборной должна составить 2,5 миллиона евро в год.

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    Источник: Metaratings

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    24.01.2022 23:21
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5676

      Semenycch 4 часа назад

      В случае его назначения, знаете за кого в этой паре сборных будут болеть на западной Украине?

      0
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      Рейтинг: +5979

      Из Твери Леха 6 часов назад

      Поляки подогревают обстановку)) Но как бы не сработала классика Гоголя: "Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?" . Полетит Шева в случае возможного поражения))

      2
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      Рейтинг: +669

      Soccerdealer63 6 часов назад

      Шева против Карпа?
      Результат очевиден)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +3445

      Красногорск_Фан > Soccerdealer63 6 часов назад

      Левандовски против Заболотного. Так вернее

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