Шевченко не уволят из сборной Польши даже в случае поражения от России (Metaratings)

Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша обсудил с Андреем Шевченко его возможное назначение на пост главного тренера сборной.
Кулеша пообещал украинцу, что его не уволят даже в случае поражения от России в стыках отбора ЧМ-2022.
Также с Шевченко говорили о необходимости вхождения в его штаб Лукаша Пищека и Ежи Дудека.
- Сборные России и Польши встретятся 24 марта в Москве.
- 15 января Шевченко уволили из «Дженоа».
- Его зарплата в польской сборной должна составить 2,5 миллиона евро в год.
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Источник: Metaratings