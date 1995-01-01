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    Дзюба: «Болельщики – неблагодарный народ. Все, что не прощалось Черчесову, прощается другим тренерам»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о болельщиках сборной России.

    «Во всех видах спорта есть правило: «Выигрывает команда, проигрывает тренер».

    Если моя команда проиграла (когда я, допустим, тренер), я ничего не рассказываю, кто кому должен был давать пас, не переношу ответственность, а говорю, что моя сборная проиграла – проиграл я. А уже потом, когда сядем с ребятами, я выскажу им все, что думаю.

    Если мы говорим про болельщиков, то это неблагодарный народ в принципе. Все, что не прощалось Черчесову, прощается другим тренерам. Это не хорошо и не плохо, это данность. Поэтому нет критерия – нравится болельщикам. Есть критерий – результат», – сказал Дзюба.

    • Дзюба не играет за сборную с июня.
    • Он провел 55 матчей за национальную команду, забил 30 голов.
    • Дзюба и главный тренер сборной России Валерий Карпин конфликтуют с момента совместной работы в «Спартаке».

    Дзюба: «Карпин сказал, что мои голы, когда команда проигрывает, не считаются. Хочу быть в сборной, но не с такими подходами»

    Дзюба: «Наверное, при Карпине меня в сборной не будет»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:45
    Комментарии8
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      Рейтинг: +7728

      FanatSerj 4 минуты назад

      А вот с этими словами полностью согласен тренер он не "девушка с низкой социальной ответственностью", он не должен всем нравиться, он должен давать результат исходя того "материала" что у него есть, периодически положительно удивлять, периодически и расстраивать и главное чтобы за него игроки хотели играть, а не сливали.

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      Рейтинг: +8946

      Alekxei Z. 9 минут назад

      Как всегда и везде мнения болельщиков субъективны.
      Сколько людей , столько и мнений.
      Мне например ни Черчесов , ни Карпин не нравятся, мои проблемы . Живу с ними.

      2
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      Рейтинг: +572

      Vitaga 15 минут назад

      угу все эти слова адресованы Карпину. мол он хуже черчесова но его прощают почему то. наверное нарочно говорит чтобы его точно не вызывали в сборную

      0
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      Рейтинг: +10766

      BRO_football 17 минут назад

      А что мы были должны простить Черчесову? У Черчесова был определенный кредит доверия из некоторого количества провальных матчей, которые можно было простить. Он его исчерпал и вылетел из сборной. Вот и всё.
      Свою благодарность за ЧМ-2018 Черчесов уже получил сполна. Никто даже и не вспомнит о проигрыше Уругваю 3-0, потому что сам чемпионат пройден на отлично. Пора бы уже забыть всё это и идти дальше. А дальше всё у Черчесова шло плохо.

      2
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      Рейтинг: +30481

      VVM1964 17 минут назад

      В Ференцварош дорожку стелет , видать совсем в Зените жаренным запахло .

      2
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      Рейтинг: +799

      тигрик 20 минут назад

      Я так понимаю этот коммент что бы насолить Карпину...ну ну...поглядим, что дальше

      1
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      Рейтинг: +13155

      Skull_Boy 39 минут назад

      Вот что значит лизнул и заработал стартовый состав в Ференцвароше, а то что ты тупой мудак это крайность и второстепенная задача

      2
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      Рейтинг: +82

      КУКУШКА 42 минуты назад

      клоун длинный

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