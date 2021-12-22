Дзюба: «Болельщики – неблагодарный народ. Все, что не прощалось Черчесову, прощается другим тренерам»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о болельщиках сборной России.

«Во всех видах спорта есть правило: «Выигрывает команда, проигрывает тренер».

Если моя команда проиграла (когда я, допустим, тренер), я ничего не рассказываю, кто кому должен был давать пас, не переношу ответственность, а говорю, что моя сборная проиграла – проиграл я. А уже потом, когда сядем с ребятами, я выскажу им все, что думаю.

Если мы говорим про болельщиков, то это неблагодарный народ в принципе. Все, что не прощалось Черчесову, прощается другим тренерам. Это не хорошо и не плохо, это данность. Поэтому нет критерия – нравится болельщикам. Есть критерий – результат», – сказал Дзюба.

Дзюба не играет за сборную с июня.

Он провел 55 матчей за национальную команду, забил 30 голов.

Дзюба и главный тренер сборной России Валерий Карпин конфликтуют с момента совместной работы в «Спартаке».

Дзюба: «Карпин сказал, что мои голы, когда команда проигрывает, не считаются. Хочу быть в сборной, но не с такими подходами»

Дзюба: «Наверное, при Карпине меня в сборной не будет»