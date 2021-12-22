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  • Дзюба: «Болельщики – неблагодарный народ. Все, что не прощалось Черчесову, прощается другим тренерам»

Дзюба: «Болельщики – неблагодарный народ. Все, что не прощалось Черчесову, прощается другим тренерам»

22 декабря 2021, 18:45
20

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о болельщиках сборной России.

«Во всех видах спорта есть правило: «Выигрывает команда, проигрывает тренер».

Если моя команда проиграла (когда я, допустим, тренер), я ничего не рассказываю, кто кому должен был давать пас, не переношу ответственность, а говорю, что моя сборная проиграла – проиграл я. А уже потом, когда сядем с ребятами, я выскажу им все, что думаю.

Если мы говорим про болельщиков, то это неблагодарный народ в принципе. Все, что не прощалось Черчесову, прощается другим тренерам. Это не хорошо и не плохо, это данность. Поэтому нет критерия – нравится болельщикам. Есть критерий – результат», – сказал Дзюба.

  • Дзюба не играет за сборную с июня.
  • Он провел 55 матчей за национальную команду, забил 30 голов.
  • Дзюба и главный тренер сборной России Валерий Карпин конфликтуют с момента совместной работы в «Спартаке».

Дзюба: «Карпин сказал, что мои голы, когда команда проигрывает, не считаются. Хочу быть в сборной, но не с такими подходами»

Дзюба: «Наверное, при Карпине меня в сборной не будет»

Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (20)
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Skull_Boy
1640188338
Вот что значит лизнул и заработал стартовый состав в Ференцвароше, а то что ты тупой мудак это крайность и второстепенная задача
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тигрик
1640189485
Я так понимаю этот коммент что бы насолить Карпину...ну ну...поглядим, что дальше
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VVM1964
1640189628
В Ференцварош дорожку стелет , видать совсем в Зените жаренным запахло .
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BRO_football
1640189684
А что мы были должны простить Черчесову? У Черчесова был определенный кредит доверия из некоторого количества провальных матчей, которые можно было простить. Он его исчерпал и вылетел из сборной. Вот и всё. Свою благодарность за ЧМ-2018 Черчесов уже получил сполна. Никто даже и не вспомнит о проигрыше Уругваю 3-0, потому что сам чемпионат пройден на отлично. Пора бы уже забыть всё это и идти дальше. А дальше всё у Черчесова шло плохо.
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Антибиотик
1640192910
Психическое расстройство у Дзюбы, довели сначала до рукоблудства, потом до нервного срыва.
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JTherry
1640193092
"Если мы говорим про болельщиков, то это неблагодарный народ в принципе..." ...про болельщиков ты это зря сказал... мало тебе с трибун стадиона прилетало? еще прилетит... ты живешь за счет болельщиков и их налогов, суч.онок...
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ivany4
1640193333
За что же не боясь греха, Пастух нахваливает дрочера? Идея в общем не нова..., За то что дрочер хвалит пастуха.))) Похоже этот великовозрастный дитятко окончательно потерял стыд, совесть и объективную реальность. Вот до чего доводят детские костюмы и игры в приставку.))
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NewLife
1640197834
Потерял берега, падла. Не думаю, что бомжарня на него так повлияла, просто он сам человек говно.
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vavilon69
1640198298
Этой СЛИЗИ не место в сборной
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kan85
1640210213
Видимо мало тебя с трибун х.у.е.с.о.с.и.л.и
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