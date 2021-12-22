Дзюба: «Наверное, при Карпине меня в сборной не будет»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не исключает, что не появится в сборной России при главном тренере Валерии Карпине. При этом они встречались один на один после прихода тренера в команду.
– У меня ощущение, что при Карпине тебя не будет в сборной.
– Наверное. Может быть, действительно так, да.
- Дзюба не играет за сборную с июня.
- Он провел 55 матчей за национальную команду, забил 30 голов.
- Дзюба и главный тренер сборной России Валерий Карпин конфликтуют с момента совместной работы в «Спартаке».
Дзюба: «Оказалось, я клоун, портил атмосферу в сборной. Ну как это? Так не бывает»
Журналист Карпов: Черчесов и Слуцкий отговорили Дзюбу ехать в сборную к Карпину
Источник: ютуб-канал «Больше спорта»