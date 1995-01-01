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    Дзюба: «Наверное, при Карпине меня в сборной не будет»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не исключает, что не появится в сборной России при главном тренере Валерии Карпине. При этом они встречались один на один после прихода тренера в команду.

    – У меня ощущение, что при Карпине тебя не будет в сборной.

    – Наверное. Может быть, действительно так, да.

    • Дзюба не играет за сборную с июня.
    • Он провел 55 матчей за национальную команду, забил 30 голов.
    • Дзюба и главный тренер сборной России Валерий Карпин конфликтуют с момента совместной работы в «Спартаке».

    Дзюба: «Оказалось, я клоун, портил атмосферу в сборной. Ну как это? Так не бывает»

    Журналист Карпов: Черчесов и Слуцкий отговорили Дзюбу ехать в сборную к Карпину

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Больше спорта»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8729

      "supermax" 1 минуту назад

      Ну заплачь...... Сам отказался иуда

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      Рейтинг: +27637

      silver29 2 минуты назад

      Карпину в сборной нужны игроки, а не интриганы и наушники. Никогда этот поц не был душой команды это вбил ему тренирошка черчесов строя игру сборной на навесах на дерево. Валера давал ему шанс и что он ответил ? Да взять хотя бы его последнюю выходку в команде, уехал лечить на Бали "боевые раны" за тур до окончания сезона ???? Высокомерия и собственная значимость это не для коллективного вида спорта коим является футбол.

      1
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      Рейтинг: +6872

      серега кашин 3 минуты назад

      тебя вообще не будет больше в сборной

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      Рейтинг: +13307

      ilichkadr 3 минуты назад

      Артёмка, сильно не переживай, потерпи до марта. С поляками обосрёмся и сборную будет тренировать другой тренер.

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