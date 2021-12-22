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Дзюба: «Наверное, при Карпине меня в сборной не будет»

22 декабря 2021, 12:47
35

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не исключает, что не появится в сборной России при главном тренере Валерии Карпине. При этом они встречались один на один после прихода тренера в команду.

– У меня ощущение, что при Карпине тебя не будет в сборной.

– Наверное. Может быть, действительно так, да.

  • Дзюба не играет за сборную с июня.
  • Он провел 55 матчей за национальную команду, забил 30 голов.
  • Дзюба и главный тренер сборной России Валерий Карпин конфликтуют с момента совместной работы в «Спартаке».

Дзюба: «Оказалось, я клоун, портил атмосферу в сборной. Ну как это? Так не бывает»

Журналист Карпов: Черчесов и Слуцкий отговорили Дзюбу ехать в сборную к Карпину

Источник: ютуб-канал «Больше спорта»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Зенит Россия Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (35)
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серега кашин
1640167267
тебя вообще не будет больше в сборной
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"supermax"
1640167358
Ну заплачь...... Сам отказался иуда
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alex1951
1640167821
Какой то цирк неадекватных. Или....... Цирк уехал ,а клоуны остались... Так вернее..... А Дзюдрочкин ,нашел кому исповедоваться ....девки прикалываются ...делая из него в натуре клоуна))))
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chezzz
1640168623
О как сразу все эти горе-спецы рты пооткрывали... Сначала чурбан после того, как свалил в Венгрию, теперь этот... 3,14здеть - не мешки ворочать!
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R_a_i_n
1640169969
Гоните говно семеныча с бомбардира прямо сейчас и тогда, может быть, у нашей аудитории появится хоть минимальный шанс спокойно пообщаться на сайте.
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Semargl18
1640170820
Ну и нахер ты нужен? Слава богу не будет
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Solist345345
1640173971
Дзюбе чё, скучно на Мальдивах? Ото всюду ноет и воняет.
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Из Твери Леха
1640176884
Одно и то же...сколько можно-то?
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Сильвербой
1640177910
Одно плохо во всей этой истории: это недоразумение и после быдет на всех каналах светить своим тупорылыми **..лом! А от этого все меньше хочется читать и смотреть футбольные новости!!! Это как с радомовым и мостовым, или широковым, смотришь на их высеры и думаешь, неужели вот это когда-то было футболистом!?
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ivany4
1640178361
Все таки умеют наши "журналисты", себе - найти кусок хлеба, а читателям - посмешище.
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