Дзюба: «Карпин сказал, что мои голы, когда команда проигрывает, не считаются. Хочу быть в сборной, но не с такими подходами»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что готов играть за сборную России.
«Буду ли я в сборной, не мне решать. Я хочу там быть, но не с такими подходами и выводами, как сейчас.
Как он [Карпин] сказал, что мои голы, когда команда проигрывает, не считаются. Как это? Я что, должен и в защите играть, и забивать, а потом просить защитников, чтобы не пропускали?
Получается, для одного одни критерии, для другого – другие. А должны быть для всех одинаковые», – сказал Дзюба.
- Дзюба не играет за сборную с июня.
- Он провел 55 матчей за национальную команду, забил 30 голов.
- Дзюба и главный тренер сборной России Валерий Карпин конфликтуют с момента совместной работы в «Спартаке».
Источник: «Матч ТВ»