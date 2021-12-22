Дзюба: «Карпин сказал, что мои голы, когда команда проигрывает, не считаются. Хочу быть в сборной, но не с такими подходами»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что готов играть за сборную России.

«Буду ли я в сборной, не мне решать. Я хочу там быть, но не с такими подходами и выводами, как сейчас.

Как он [Карпин] сказал, что мои голы, когда команда проигрывает, не считаются. Как это? Я что, должен и в защите играть, и забивать, а потом просить защитников, чтобы не пропускали?

Получается, для одного одни критерии, для другого – другие. А должны быть для всех одинаковые», – сказал Дзюба.