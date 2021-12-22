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  • Дзюба: «Карпин сказал, что мои голы, когда команда проигрывает, не считаются. Хочу быть в сборной, но не с такими подходами»

Дзюба: «Карпин сказал, что мои голы, когда команда проигрывает, не считаются. Хочу быть в сборной, но не с такими подходами»

22 декабря 2021, 13:35
77

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что готов играть за сборную России.

«Буду ли я в сборной, не мне решать. Я хочу там быть, но не с такими подходами и выводами, как сейчас.

Как он [Карпин] сказал, что мои голы, когда команда проигрывает, не считаются. Как это? Я что, должен и в защите играть, и забивать, а потом просить защитников, чтобы не пропускали?

Получается, для одного одни критерии, для другого – другие. А должны быть для всех одинаковые», – сказал Дзюба.

  • Дзюба не играет за сборную с июня.
  • Он провел 55 матчей за национальную команду, забил 30 голов.
  • Дзюба и главный тренер сборной России Валерий Карпин конфликтуют с момента совместной работы в «Спартаке».

Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (77)
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ВетеR
1640170717
Дрочера списать давно нужно
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derrik2000
1640170834
Так ФУТБОЛ - командная игра. КОМАНДНАЯ! Если команда проиграла, то и голам нападающего невелика цена. Точнее, никакая. ДЛЯ ВСЕЙ КОМАНДЫ И БОЛЕЛЬЩИКОВ. Не, в статистике эти голы, конечно, учитываются, но только в статистике. Если полено ЭТО до сих пор не понял, то уже и не поймёт.
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sochi-2013
1640171839
Нравятся мне здешние "эксперты". Им абсолютно пох на здравый смысл и логику, лишь бы что-то отрыгнуть в сторону ненавистного ими игрока.
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Sergey9999
1640172977
Дурак что-ли? Тебя же звали - ты сам отказался.
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"supermax"
1640175015
играй так чтоб у Карпина не осталось шансов тебя не вызвать (хотя уже вызывал....неужели сам забыл?)......пока только писдеть горазд в основном
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Vitaga
1640176915
толку от голов если команда проиграла....это как в боксе - нанес много красивых ударов но проиграл. правильно Карпин сказал. любой из топов скажет пусть я не забью но команда победит. а в словах Дзюбы весь он сам. самовлюбленный эгоист. по сути ему наплевать и на клуб и на страну. главное он - красавец. в этом наш российский современный менталитет
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JTherry
1640177353
"Как он сказал, что мои голы, когда команда проигрывает, не считаются..." ...как ты всех достал своим нытьем, рукаку... а фамилию тренера боишься вслух произнести...) не будет тебя в сборной - не будешь "портить атмосферу, клоун"... пока все выглядит так, что тебе и хочется играть, но и чтобы Карпина в сборной не было... если при Черчесове тебе был гарантирован вызов, то Карпин, зная твой характер, просто игнорирует тебя... прав он или не прав, покажет время...
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ivany4
1640177518
Смотрю, что черчес, что дрочер воспылали любовью к сборной и разговорились.))) Доказывать что ты сборник, нужно было когда тебя звали. Сейчас это пустая болтовня, перед окончанием карьеры. Обычно с возрастом умнеют, а тут все на оборот. Судя по всему ему еще и сбг клуб сменить придется, слишком часто на лавочке отдыхает. Да и черчес возбудился неспроста, обидно что не на его багаже в стыки вышли. Но ему проще, есть где доказывать что ты за тренер.
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фанат джигурды
1640183936
Голы Дзюбы за сборную. Испания – 1, Сербия – 3, Шотландия – 3, Коста-Рика – 2, Словения – 2, Швеция – 1, Турция – 1, Египет – 1, Саудовская Аравия – 1. Дания -1. Лихтенштейн – 5, Сан-Марино – 4, Молдавия – 2, Казахстан – 1, Кипр – 1, Мальта – 1. Что-то я не вижу в списке: Уругвай, Бельгию, Англию, Уэльс...
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egor tikhonov
1640184297
началось. у Валеры и так жопа,а они патриоты сраные(Усатый Лёня Драчун) начинают мутить воду. спасибо интернету,что сущность таких животных можно понять(((
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