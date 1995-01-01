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    Дзюба: «Карпин сказал, что мои голы, когда команда проигрывает, не считаются. Хочу быть в сборной, но не с такими подходами»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что готов играть за сборную России.

    «Буду ли я в сборной, не мне решать. Я хочу там быть, но не с такими подходами и выводами, как сейчас.

    Как он [Карпин] сказал, что мои голы, когда команда проигрывает, не считаются. Как это? Я что, должен и в защите играть, и забивать, а потом просить защитников, чтобы не пропускали?

    Получается, для одного одни критерии, для другого – другие. А должны быть для всех одинаковые», – сказал Дзюба.

    • Дзюба не играет за сборную с июня.
    • Он провел 55 матчей за национальную команду, забил 30 голов.
    • Дзюба и главный тренер сборной России Валерий Карпин конфликтуют с момента совместной работы в «Спартаке».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:35
    Комментарии40
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      Рейтинг: +3070

      ААМ 11 минут назад

      А тут неправы оба, но больше Карпин.

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      Рейтинг: +8748

      "supermax" 12 минут назад

      играй так чтоб у Карпина не осталось шансов тебя не вызвать (хотя уже вызывал....неужели сам забыл?)......пока только писдеть горазд в основном

      1
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      Рейтинг: +725

      OBOLEV 21 минуту назад

      Видимо Карпин имел ввиду результат. Если забил, то потом нужно прессинговать. А у возрастного и тяжелого нападающего это не получается.

      0
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      Рейтинг: +2266

      Радио1000шумеров 21 минуту назад

      Дзюба, ты в мачте с Кипром сдох уже к 70-й минуте. Твой удел - Тамбовам и Санмаринам закатывать. "критерии... должны быть для всех одинаковые". Одинаковые, да - забивай, КОМУ и КОГДА необходимо. Смолов с двумя голами в товарняке с Испанией проскочил (и на ЧМ обложался), а ты, Артемка, вообще по жизни облажался...

      2
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      Рейтинг: +8748

      "supermax" 25 минут назад

      я не понял он хочет в сборную или нет...ахаха...вызывайте дурку...этому человеку пи*да

      0
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      Рейтинг: +3838

      neveldomha 40 минут назад

      Смотрю тут большинство за справедливость))))))))))) Как у моего знакомого ипэшки - В магазине украли товар с прилавка, а платят все, включая грузчиков. Справедливо же))))). Скажите нет, ну тогда вы такие же дебилы как Артем. Вы ведь так его называете.

      1
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      Рейтинг: +12002

      NewLife 44 минуты назад

      зюба, ты максимум после 20 мин. начинаешь пешком ходить, и ты своей одной извилиной не можешь понять, а даже такой тренеришко, как Карпин, понимает, что в футболе надо не обозначать борьбу, а бегать, прессинговать, отбирать мяч, а не отбывать номер. Вот все твои критерии !

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      Рейтинг: +628

      Rodina47 46 минут назад

      Дурак что-ли? Тебя же звали - ты сам отказался.

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      Рейтинг: +73

      КУКУШКА 1 час назад

      Валерка стебается над дзюбинье!))) хахаха

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      Рейтинг: +22521

      bset 1 час назад

      Началась активная пиар-компания Дзюбы перед стыками. Неплохо, неплохо. Судя по тому, что это Матч, спонсирует это Газпром. При этом непонятно, нужен ли он даже Семаку, не говоря уже о сборной.

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