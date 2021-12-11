Милитао, Сане, Аллер и Левандовски – в символической сборной группового этапа ЛЧ по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной группового этапа Лиги чемпионов-2021/22.
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);
Защитники: Расмус Кристенсен («Зальцбург»), Себастьян Коатес («Спортинг»), Эдер Милитао («Реал»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»);
Полузащитники: Рияд Марез («Манчестер Сити»), Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»), Педру Гонсалвеш («Спортинг»), Лерой Сане («Бавария»);
Нападающие: Себастьен Аллер («Аякс»), Роберт Левандовски («Бавария»).
Источник: WhoScored