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    Мбаппе и Гризманн претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

    УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока по итогам шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Это Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Нанитамо Иконе («Лилль») и Арно Данжума («Вильярреал»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10909

      Fusballer 1 час назад

      А где Месси?! Не справедливо!

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