Мбаппе и Гризманн претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока по итогам шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Это Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Нанитамо Иконе («Лилль») и Арно Данжума («Вильярреал»).
- Мбаппе – 2 гола и 1 ассист в матче с «Брюгге» (4:1);
- Гризманн – 1 гол и 1 ассист в матче с «Порту» (3:1);
- Иконе – 2 ассиста в матче с «Вольфсбургом» (3:1);
- Данжума – 2 гола в матче с «Аталантой» (3:2).
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Источник: Официальный сайт УЕФА