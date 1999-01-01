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    Определились 15 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов

    Стали известны 15 участников 1/8 финала Лиги чемпионов.

    С первого места в группе в плей-офф вышли «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Аякс», «Реал», «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Лилль», «Ювентус».

    Вторые места заняли «ПСЖ», «Атлетико», «Спортинг», «Интер», «Челси», «Зальцбург», «Бенфика».

    • Сегодня, 9 декабря, в матче «Аталанта»«Вильярреал» определится последний участник плей-офф.
    • Жеребьевка 1/8 финала намечена на 13 декабря. 1-е места групп встретятся со 2-ми.
    • 1/8 финала стартует 15 февраля.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 01:03
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      dsfgf66 1 час назад

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** на лиге чемпионов
      Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
      Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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