Определились 15 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** на лиге чемпионов
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Стали известны 15 участников 1/8 финала Лиги чемпионов.
С первого места в группе в плей-офф вышли «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Аякс», «Реал», «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Лилль», «Ювентус».
Вторые места заняли «ПСЖ», «Атлетико», «Спортинг», «Интер», «Челси», «Зальцбург», «Бенфика».
- Сегодня, 9 декабря, в матче «Аталанта» – «Вильярреал» определится последний участник плей-офф.
- Жеребьевка 1/8 финала намечена на 13 декабря. 1-е места групп встретятся со 2-ми.
- 1/8 финала стартует 15 февраля.