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    Левников назначен на матч «Ференцварош» – «Байер». В нем сыграет Лунев

    Российская бригада судей во главе с петербуржцем Кириллом Левниковым обслужит матч шестого тура группового этапа Лиги Европы между венгерским «Ференцварошем» и «Байером». На линиях ему помогут Егор Болховитин и Андрей Веретeшкин.

    Резервный арбитр – Владислав Безбородов. VAR – Виталий Мешков; AVAR – Сергей Иванов.

    • Встреча состоится 9 декабря.
    • В этом матче сыграет российский вратарь «Байера» Андрей Лунев.
    • Левников последний раз работал в Европе в сентябре – на матче группового этапа Лиги конференций между финским ХИКом и австрийским ЛАСКом (0:2).

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    Источник: телеграм-канал РФС

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    Сегодня, 13:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12072

      Cleaner 17 минут назад

      Левников, не накосячь. Не забывай, что Лунев теперь - это не ЗЕНИТ. Подсуживать не обязательно!..)

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