Левников назначен на матч «Ференцварош» – «Байер». В нем сыграет Лунев

Российская бригада судей во главе с петербуржцем Кириллом Левниковым обслужит матч шестого тура группового этапа Лиги Европы между венгерским «Ференцварошем» и «Байером». На линиях ему помогут Егор Болховитин и Андрей Веретeшкин.

Резервный арбитр – Владислав Безбородов. VAR – Виталий Мешков; AVAR – Сергей Иванов.