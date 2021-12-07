Левников назначен на матч «Ференцварош» – «Байер». В нем сыграет Лунев

Российская бригада судей во главе с петербуржцем Кириллом Левниковым обслужит матч шестого тура группового этапа Лиги Европы между венгерским «Ференцварошем» и «Байером». На линиях ему помогут Егор Болховитин и Андрей Веретeшкин.
Резервный арбитр – Владислав Безбородов. VAR – Виталий Мешков; AVAR – Сергей Иванов.
- Встреча состоится 9 декабря.
- В этом матче сыграет российский вратарь «Байера» Андрей Лунев.
- Левников последний раз работал в Европе в сентябре – на матче группового этапа Лиги конференций между финским ХИКом и австрийским ЛАСКом (0:2).
Источник: телеграм-канал РФС