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    Лунев дебютирует за «Байер» в матче Лиги Европы с «Ференцварошом»

    Главный тренер «Байера» Херардо Сеоане сообщил, что вратарь Андрей Лунев дебютирует за клуб из Леверкузена в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошом».

    «Андрей начнет следующую игру в старте, сегодня мы обсудили это с ним. Он хорошо тренируется и заслужил этот шанс. Градецки играл за сборную Финляндии, у него не было выходных», – сказал Сеоане.

    «Ференцварош» сыграет с «Байером» в четверг, 9 декабря.

    • Лунев перешел в «Байер» в июле на правах свободного агента.
    • С тех пор он не провел ни одного матча.
    • Контракт россиянина с клубом рассчитан до 2023 года.

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    Источник: Kicker

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    Сегодня, 18:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +613

      Hoahin 55 минут назад

      Главное хорошо себя показать, и может быть почаще выходить будет

      0
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      Рейтинг: +201

      ДЫРЯВЫЕ > Hoahin 43 минуты назад

      Неважный матч у то и выпускают) А так бы лавочка.

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