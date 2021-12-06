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  • Лунев дебютирует за «Байер» в матче Лиги Европы с «Ференцварошом»

Лунев дебютирует за «Байер» в матче Лиги Европы с «Ференцварошом»

6 декабря 2021, 18:23
7

Главный тренер «Байера» Херардо Сеоане сообщил, что вратарь Андрей Лунев дебютирует за клуб из Леверкузена в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошом».

«Андрей начнет следующую игру в старте, сегодня мы обсудили это с ним. Он хорошо тренируется и заслужил этот шанс. Градецки играл за сборную Финляндии, у него не было выходных», – сказал Сеоане.

«Ференцварош» сыграет с «Байером» в четверг, 9 декабря.

  • Лунев перешел в «Байер» в июле на правах свободного агента.
  • С тех пор он не провел ни одного матча.
  • Контракт россиянина с клубом рассчитан до 2023 года.

Источник: Kicker
Германия. Бундеслига Лига Европы Байер Ференцварош Лунев Андрей Сеоане Херардо
Комментарии (7)
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Hoahin
1638804386
Главное хорошо себя показать, и может быть почаще выходить будет
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DOCTOR PENALTY
1638808267
Да у него спина наверное уже не разгибается от сидения на лавке. )
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Бухбух
1638810782
Русский футбольный вратарь вчистую проиграл конкуренцию финну. В Союзе такое назвали бы одним словом - позор.
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jek718875
1638812346
а деньги!деньги!вы ему платите?
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zigbert
1638813788
Луневу есть будет что доказать в этой игре. Градецки явно сильней его.
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Ziklop
1638815444
Лунёв получил место в проходной игре. Успех.
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