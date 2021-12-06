Лунев дебютирует за «Байер» в матче Лиги Европы с «Ференцварошом»

Главный тренер «Байера» Херардо Сеоане сообщил, что вратарь Андрей Лунев дебютирует за клуб из Леверкузена в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошом».

«Андрей начнет следующую игру в старте, сегодня мы обсудили это с ним. Он хорошо тренируется и заслужил этот шанс. Градецки играл за сборную Финляндии, у него не было выходных», – сказал Сеоане.

«Ференцварош» сыграет с «Байером» в четверг, 9 декабря.